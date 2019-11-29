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LG G8X ThinQ在台上市 藉由可拆換雙螢幕配件增加多工使用體驗

2019-11-29 15:32楊又肇

今年在IFA 2019期間亮相，並且以雙螢幕配件對應多工操作體驗的LG G8X ThinQ，今日 (11/29)宣布在台上市消息，將以單機建議售價新台幣24900元價格推出，預計在12月2日由中華電信獨家銷售。

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繼今年年初推出以Dual Screen保護蓋配件組成「雙螢幕」使用體驗的V50 ThinQ，LG在下半年推出的G8X ThinQ，同樣也透過Dual Screen保護蓋配件達成左右雙螢幕使用體驗，並且像微軟介紹雙螢幕設計的Surface Duo，將能透過雙螢幕對應更實際的多工操作體驗。

在LG G8X ThinQ的雙螢幕使用體驗，將能以鏡像、延伸顯示效果呈現，甚至可能同時開啟兩種app，或是配合Dual Screen保護蓋配件可360度翻轉特性，藉此對應不同使用模式。

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依照LG說明，藉由真實雙螢幕使用體驗，將可在遊戲體驗過程同時開啟直播、線上社群服務，或是透過第二組螢幕模擬虛擬控制手把，讓使用者能有更好操作體驗，另外也能透過其中一組螢幕檢視資料，並且透過另一組螢幕進行文字編輯。

而在拍攝過程中，第二組螢幕不僅能當做即時檢視拍攝影像結果，或是當做補光燈使用，甚至也能藉由螢幕顯示功能當做「鏡子」自拍。

若使用者無需使用雙螢幕時，G8X ThinQ也能快速從Dual Screen保護蓋配件中拆卸，腌有使用雙螢幕需求時再快速安裝。

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硬體方面，LG G8X ThinQ採用6.4吋OLED螢幕，相比G8 ThinQ約大上一些，電池容量也從G8 ThinQ的3500mAh增加至4000mAh，但依然維持採用Qualcomm Snapdragon 855處理器，並且配置6GB記憶體與128GB儲存容量，另外也加入IP68防水設計。

機身背面鏡頭則採用1200萬畫素、光學防震設計的廣角鏡頭，搭配1300萬畫素超廣角鏡頭，並未像其他手機加入三鏡頭配置設計，而前置視訊鏡頭則採用3200萬畫素，但會以像素合併方式形成色彩更深邃的800萬畫素影像。

而在錄影功能，LG同樣強調在G8X ThinQ加入錄影影像增強功能，甚至加入可錄製ASMR音效功能，讓使用者能錄製細微至10db音噪聲，另外也搭載32位元音訊放大晶片，讓手機能對應輸出1.2W功率聲音。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LG手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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