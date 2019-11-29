部分Android手機將可升級 充電時顯示即時資訊的「環境模式」

稍早除了宣布將讓台灣地區的Google Assistant也能說更自然的中文語句，並且對應智慧喇叭裝置之餘，Google也再次說明先前在IFA 2019期間預告將可讓手機在充電時，即可切換的「環境模式 Ambient Mode」功能如何運作，同時也透露將會開放諸如Sony、Nokia、小米在內品牌手機使用。

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類似功能，其實就像先前由聯想在內廠商打造的智慧顯示器，或是將Pixel 3或Pixel 4手機放在Pixel Stand上充電時，螢幕就會自動顯示當下天氣資訊，以及接下來預定行程等資訊的效果。

而此次預計釋出的「環境模式」，則是準備讓一般市售品牌手機也能獲得相同功能，將可讓手機在充電過程透過螢幕顯示上述資訊，甚至可以讓使用者透過聲控方式使用Google Assistant服務，或是透過手動方式切換勿擾模式，另外也能操控家中完成設定的連網家電。

當然，如果使用者要讓手機自動播放存放在Google Photos的照片的話，同樣可以讓手機在充電過程變成數位相框展示內容。

依照Google的說法，只要是搭載Android 8.0作業系統版本以上的手機，基本上都能獲得此項功能，而「環境模式」未來也會成為Android作業系統功能之一。

不過，如果手機本身採用大量客製化操作介面設計的話，則有可能無法搭載此項功能，因此初期將會由Sony、Nokia在內採用貼近原生Andriid作業系統，或是以Android One形式打造手機率先獲得更新，另外包含小米特定機種也有機會先獲得使用，而傳音針對非洲市場打造的手機產品也有機會獲得此項功能。

而除了對應手機產品，「環境模式」也會開放平板裝置使用，或許日後也有可能開放搭載Android TV作業系統的連網電視使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》