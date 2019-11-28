為什麼Pixel 4能拍出銀河？Google解釋天文攝影模式的秘密

Google 今年端出的夜拍模式中，具備「天文攝影」功能，Pixel 4 具備最長四分鐘曝光、Pixel 3與 Pixel 3a 則有一分鐘的曝光時間，但除了長曝光之外 Google 究竟是用什麼方法做到的呢？

Google 在十月中發表了 Pixel 4 系列手機，它的夜視模式裡，只要到足夠暗的地方就會觸發「天文攝影模式」，使用者們就能搭配腳架拍出星空！Pixel 4 最長可以有四分鐘的長曝光，而透過軟體推播獲得天文攝影模式的 Pixel 3、Pixel 3a 則有一分鐘的曝光時間，然而除了長曝光之外，Google 究竟還在相機中動了什麼手腳？讓手機可以拍出銀河呢？Google 發了一篇長~長~的文章來幫大家解惑

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Google 說，在 Pixel 4 漫長的四分鐘長曝光裡，其實是透過 15 張每張曝光短於 16 秒的照片組合而成，每幀最多有 16 秒曝光的照片，其接收到的光源足以生成一張可供辨識的圖像，但 Google 不只要抓住光源，也想避免長曝光帶來的雜訊，加上 CMOS 晶片的缺陷，會導致電流在成像上出現「熱像素 ( Hot Pixel )」，這些光點本不應該存在，Google 透過辨認與比對的方式，用光點周遭的畫素平均值蓋過去，下面左邊這張是處理雜訊前的照片、右邊則是處理後的照片

此外 Google 還有一個「天空辨識」能力，可以透過機器學習以及捲積神經網路的超過十萬張圖像的訓練，來辨識出哪邊是天空、非天空，如此一來它就能針對特地區域選擇性的增加對比度，比方說讓雲朵或銀河更突出，但 Google 也說，手機夜拍並非全能，它仍有改進空間，比方說在月光明亮的夜晚，可能會因為亮度對比過大而只拍得到月亮、拍不到星空，或者銀河的照片細看仍能看到一些噪點。雖然目前還是會有些小缺點，但我想 Google 應該會想盡辦法在未來改善的~不聊了我要去看看哪天還能用 Pixel 4 拍到銀河了！

(新聞來源：Google )

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》