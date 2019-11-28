親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

黃國昌爆：李佳芬家族用濫權手段盜採砂石

松山機場傳意外 男昏倒行李轉盤旁無生命跡象

為什麼Pixel 4能拍出銀河？Google解釋天文攝影模式的秘密

2019-11-28 19:55電獺少女

Google 今年端出的夜拍模式中，具備「天文攝影」功能，Pixel 4 具備最長四分鐘曝光、Pixel 3與 Pixel 3a 則有一分鐘的曝光時間，但除了長曝光之外 Google 究竟是用什麼方法做到的呢？

Google 在十月中發表了 Pixel 4 系列手機，它的夜視模式裡，只要到足夠暗的地方就會觸發「天文攝影模式」，使用者們就能搭配腳架拍出星空！Pixel 4 最長可以有四分鐘的長曝光，而透過軟體推播獲得天文攝影模式的 Pixel 3、Pixel 3a 則有一分鐘的曝光時間，然而除了長曝光之外，Google 究竟還在相機中動了什麼手腳？讓手機可以拍出銀河呢？Google 發了一篇長~長~的文章來幫大家解惑

分享

Google 說，在 Pixel 4 漫長的四分鐘長曝光裡，其實是透過 15 張每張曝光短於 16 秒的照片組合而成，每幀最多有 16 秒曝光的照片，其接收到的光源足以生成一張可供辨識的圖像，但 Google 不只要抓住光源，也想避免長曝光帶來的雜訊，加上 CMOS 晶片的缺陷，會導致電流在成像上出現「熱像素 ( Hot Pixel )」，這些光點本不應該存在，Google 透過辨認與比對的方式，用光點周遭的畫素平均值蓋過去，下面左邊這張是處理雜訊前的照片、右邊則是處理後的照片

此外 Google 還有一個「天空辨識」能力，可以透過機器學習以及捲積神經網路的超過十萬張圖像的訓練，來辨識出哪邊是天空、非天空，如此一來它就能針對特地區域選擇性的增加對比度，比方說讓雲朵或銀河更突出，但 Google 也說，手機夜拍並非全能，它仍有改進空間，比方說在月光明亮的夜晚，可能會因為亮度對比過大而只拍得到月亮、拍不到星空，或者銀河的照片細看仍能看到一些噪點。雖然目前還是會有些小缺點，但我想 Google 應該會想盡辦法在未來改善的~不聊了我要去看看哪天還能用 Pixel 4 拍到銀河了！

(新聞來源：Google )

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

攝影機器學習Pixel夜拍Google

電獺少女

「電獺少女」(Aotter Girls)是科技與生活風格為主題的科技網站，編輯們由一群不同類型的女生組成!!電獺少女開箱產品、介紹App、分享網站軟體與各種有趣的新科技，將原本冷硬科技變成溫暖有趣的生活小常識，超級歡迎大家每天都來關注我們哦!!https://agirls.aotter.net/

相關新聞

CP值太高！4800萬四鏡頭的Redmi Note 8T 五千元不到

2019-11-27 15:10

iPhone從7樓電梯夾縫墜落 「奇蹟結果」網驚：花光所有運氣

2019-11-28 09:54

Sony Xperia雙旗艦歲末送好禮 近期將可更新Android 10

2019-11-28 14:19

V30系列是榮耀品牌首款5G連網手機 新款筆電、手錶同步亮相

2019-11-28 08:47

vivo確認X30搭載潛望式變焦鏡頭、獨立AI按鍵與三星處理器

2019-11-28 08:41

性價比最高四鏡頭手機 中高階規格5,000元不到

2019-11-27 17:51

支援台灣五大電信載波聚合、增加NFC功能 強化版Redmi Note 8T將在台上市

2019-11-27 17:37

三星Galaxy S11系列長這樣？三種尺寸、鏡頭增至五個

2019-11-27 11:26

聯發科確定天璣品牌僅用於5G連網產品 仍不會進軍Arm常時連網筆電

2019-11-27 10:13

Ericsson在台建立 符合5G網路測試需求的「暗室」

2019-11-27 10:06

證明自身技術能力 傳OPPO準備打造以「M1」為稱的自製處理器

2019-11-27 09:54

realme確認旗下首款5G連網手機 將以realme X50為稱

2019-11-27 09:53

華為旗下榮耀第一款5G手機 最低配售價3299人民幣

2019-11-26 22:01

趁黑色星期五買Google手機？台美官網落差很大

2019-11-26 19:31

紅米也要推5G手機了 紅米K30將在12月亮相

2019-11-26 19:19

跟三眼怪說掰掰！iPhone 12升級四顆鏡頭、玫瑰粉新色？

2019-11-26 15:43

Intel宣布與聯發科合作PC使用5G連網晶片 Dell、HP將率先採用

2019-11-26 08:47

網路吃到飽爭議商用一個月用1TB NCC要出手了

2019-11-26 00:40

iPhone傳5G版記憶體升級 SE2版明年3月亮相

2019-11-25 14:02

未來俄羅斯將禁售未預載當地服務的手機、電腦與連網電視

2019-11-25 10:08

FCC將針對採用華為或中興電信服務業者 取消補貼

2019-11-25 10:08

你信嗎？蘋果：我們都是虧錢在幫用戶做維修

2019-11-23 18:26

OPPO確定12月揭曉Reno 3 率先搭載ColorOS 7與S735處理器

2019-11-23 16:36

這些天 我與Galaxy Fold折疊手機朝夕相處

2019-11-22 20:15

iPhone 11助攻 10月手機銷量升溫

2019-11-22 10:12

延長50%續航 iPhone 11智慧電池殼售價4075元

2019-11-21 11:01

想入手Pixel 4再等等！黑色星期五大降6000元

2019-11-20 20:24

公共USB充電站免費又方便？ 美官員勸你不要用

2019-11-20 15:06

realme於歐盟註冊5G相關商標 預期以realme X3作為首款5G手機

2019-11-20 10:32

以Galaxy Fold為基礎 三星重新打造與中國電信合作的W系列折疊手機

2019-11-20 10:24

以星際大戰「凱羅忍」形象設計 三星推出限量特別款Galaxy Note 10+

2019-11-20 09:06

華為高價折疊手機開賣秒殺售罄 消費者和專家有話說

2019-11-19 17:03

不能無限吃到飽了？中華電信修正合約 限制超量數據魔人

2019-11-19 16:41

台灣之星日租漫遊新增歐亞6國 原號漫遊吃到飽88起

2019-11-19 12:30

三星新手機系列曝光？絕美無邊際螢幕超驚人

2019-11-18 16:00

Motorola以Razr品牌重新打造手機後 HTC或許有意復刻經典機種

2019-11-18 10:58

Google開始在美國境內 開放Android手機使用RCS格式簡訊

2019-11-18 10:46

東奧與娛樂產業 將成台灣5G發展助力

2019-11-17 11:32

台灣5G資費怎麼走 恐成業者頭痛難題

2019-11-17 11:31
看更多

熱門文章

貨輪沉船致879噸「雙11貨品掉入海」 淘寶決定展開賠償

2019-11-28 14:18

政戰將級人事異動秒曝光 傳國防部長震怒交查洩密

2019-11-28 02:00

錄影期間突感不適！廚神當道名廚羅茲猝死 享年59歲

2019-11-28 09:27

高以翔死亡背後真正原因 胸腔醫師認為是這個

2019-11-28 11:50

顛覆嚴凱泰 裕隆鐵娘子的減法救援未完待續...

2019-11-28 18:27

無視北京抗議 川普簽了香港人權法案！

2019-11-28 07:29

高以翔逝世 《追我吧》嘉賓導演及總製片都被辭退

2019-11-28 14:43

美國跟「第三世界」沒有兩樣？基礎建設比不上他國

2019-11-28 11:01

東北季風增強！明低溫下探16度 下周更冷剩13度

2019-11-27 21:38

基隆崇法街土石崩塌 臨近大型社區400住戶驚

2019-11-28 12:47

身高1.2米「神鵰」驚現湖北 網友：楊過呢？

2019-11-28 11:30

最新民調／蔡賴領先韓張17.3個百分點 政黨票僅差0.7％

2019-11-28 12:24

台大電機系校花 回饋母系培育人才添佳話

2019-11-28 15:13

轉貼「王立強」同桌照被偵訊 游盈隆：徐國勇您下令？

2019-11-28 16:04

NBA／詹姆斯超越布萊恩 創最年輕33000分紀錄

2019-11-28 16:07

今轉濕涼有雨 氣象局：下周恐迎入冬最強冷空氣

2019-11-28 09:16

台中市潭子祥和路開通 往返豐原這樣走

2019-11-28 13:19

高以翔猝死！若有人懂「生存之鏈」…也許他還活著

2019-11-28 08:00

孫大千列小英沒說的十個經濟數據 批蔡自我感覺良好

2019-11-28 08:23

民進黨逆轉、親民黨爬升？看六家媒體民調政黨票變化

2019-11-28 13:59

NBA／41分破戰老東家紀錄 AD領湖人9連勝

2019-11-28 13:52

竹東鎮長羅吉祥違反選罷法遭停職 明起由老婆代理鎮長

2019-11-28 17:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top