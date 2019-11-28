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揭發「索命物流廠」 南韓宅配撿貨員的極速暴死？

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iPhone從7樓電梯夾縫墜落 「奇蹟結果」網驚：花光所有運氣

2019-11-28 09:54香港01 李凱恩

原PO拿回手機後，發現手機機身沒有損傷，仍能正常開機。（Dcard圖片）
原PO拿回手機後，發現手機機身沒有損傷，仍能正常開機。（Dcard圖片）
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論手機「耐摔」程度，諾基亞（Nokia）向來在業界稱霸，但看來有挑戰者了！一名女網友近日在Dcard討論區分享驚險經歷，表示自己不慎把iPhone7摔到電梯的夾縫裡，手機從7層樓高直插到電梯底下，她當場欲哭無淚。沒料到電梯維修人員到來後順利撿回手機，發現除了螢幕有些裂痕外，機身完好無缺，令她大感驚喜。

事發於26日早上，原PO出門後搭乘電梯，因發現忘記帶耳機，便趕緊叫男友幫忙拿來，正當她接過耳機之際，「突然聽到扣隆一聲，我心裡想說：不是吧！然後就是聽到愈來愈遠的扣隆扣隆扣隆……嗯，我放在外套的手機掉到電梯的縫隙了」原PO隨即大崩潰，「心裡真的是無數髒話，當下真的快哭出來了。」雖然原PO男友曾嘗試打電話，但手機直接轉至留言信箱。

後來大樓管理室找來維修人員撿回手機，樓主也早作好「摔到稀巴爛」的心理準備，但仍難掩心痛：「雖然我的是小i7而已，但是今年5月換約時買的也沒用多久嗚嗚嗚……當初以超優惠的價錢買到這隻的說」。當她大感絕望時，管理室致電她男友，通知已撿回手機，並形容只是螢幕有裂痕，手機本身沒有看到有問題。

原PO火速下樓檢查手機，「桌面真的還會亮，撕開保護貼螢幕毫髮無傷！」連維修人員也嘖嘖稱奇。最令原PO驚訝的是，此前手機只貼有39元的保護貼，以及網購的100元手機殼，樓主不禁直言：「所以摔機真的是看運氣啊！」

最後樓主只花了300元撿回手機，雖然手機內部有小損傷，但機身絲毫無損。貼文一出，不少網民留言祝福原PO，並提醒她小心已用盡畢生運氣，「怕的是不知道妳用掉多少年的運氣了。」、「建議去捐些錢拜拜好了，這種好事不是每天都有的。」、「一輩子的運氣大概都在這用完了。」

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

電梯DcardiPhone7

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