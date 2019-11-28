V30系列是榮耀品牌首款5G連網手機 新款筆電、手錶同步亮相

榮耀稍早宣布推出新款高階手機V30，其中採用與Mate 30系列相同的Kirin 990處理器，同時也採用Balong 5000 5G連網晶片，藉此成為榮耀首款對應5G連網手機。

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硬體規格方面，榮耀V30採用解析度為2400 x 1800的6.57吋螢幕設計，分別區分標準版與Pro版，兩者差異主要在於前者採用4200mAh電池電量，後者則僅有4100mAh。此外，V30標準版在主相機模組差別在於採用800萬畫素超廣角鏡頭，而Pro版則搭載1200萬畫素電影鏡頭。

其餘部分，V30標準版與Pro版均採用螢幕下開孔設計，指紋辨識器則配置在機身邊框右側，同時均搭載Kirin 990處理器與獨立配置的Balong 5000 5G連網晶片，同時支援40W有線快充，而Pro版將額外支援27W無線快充，以及7.5W反向無線充電，另外兩者也都支援NFC感應功能，支援自動識別使用場景啟用模擬交通卡、門卡，甚至目前在中國地區推行的數位身分證。

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鏡頭部分則均採用4000萬畫素主鏡頭，其中配置Sony IMX600 RYYB感光元件，支援光學防震，以及f/1.6光圈設計，另外則配置支援3倍光學變焦支援光學防震與f/2.4光圈設計的800萬畫素遠焦鏡頭，而超廣角鏡頭則如上述差異。至於視訊鏡頭部分，則是採用3200萬畫素自拍鏡頭與800萬畫超廣角鏡頭設計。

榮耀V30預計推出6GB或8GB記憶體，配置128GB儲存容量選項，建議售價為人民幣3299元與3699元，而V30 Pro則僅提供8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量選項，建議售價分別為人民幣3899元與4199元。

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更多周邊產品同步問世

除了宣布推出V30系列手機，榮耀此次也同步推出新款榮耀MagicBook，分別區分14吋與15吋規格，均採用窄邊框螢幕設計，同時搭載AMD Ryzen 5 3500U處理器，以及Radeon Vega 8顯示卡，或是提供Ryzen 7 3700U處理器，配合採用Radeon RX Vega 10顯示卡，而建議售價則預計從人民幣3899元起跳。

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此次更新的穿戴裝置MagicWatch 2，則是延續先前設計，區分46mm與42mm兩種尺寸規格，錶身重量各為41公克與29公克，分別搭載1.39吋或1.2吋AMOLED圓形螢幕，解析度分別為454 x 454與390 x 390。

兩款手錶均搭載5 ATM等級防水，內建包含游泳、慢跑在內15種運動模式，同時也能監測最大攝氧量 (VO2Max)、壓力數值，藉此確認使用者黨下身體狀態，另外手錶則可透過Wi-Fi、藍牙信進行連接，同時也內建GPS與GLONASS定位模組，內建儲存容量則是4GB，並且可使用其中2GB將用於存放音樂內容，另外手錶也搭載NFC功能，分別可對應行動支付或門禁卡模擬功能。

建議售價方面，榮耀MagicWatch 2 46mm版本建議售價薇薇人民幣1199元起跳，而42MM價格最低則為人民幣1099元，預計從12月12日開始陸續在中國市場。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》