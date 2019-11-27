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支援台灣五大電信載波聚合、增加NFC功能 強化版Redmi Note 8T將在台上市

2019-11-27 17:37楊又肇

先前率先在台推出搭載聯發科Helio G90T處理器的Redmi Note 8 Pro之後，小米台灣宣布在台推出以Redmi Note 8為基礎，進一步強化設計的Redmi Note 8T。

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Redmi Note 8T定調為先前在中國市場推出的Redmi Note進階版，主要差異在於支援台灣地區五大電信服務提供載波聚合高速上網功能，同時也加入NFC近場感應功能，藉此對應Google Pay等感應支付服務。

至於其他硬體設計方面，Redmi Note 8T同樣搭載6.3吋Full HD+解析度螢幕，並且搭載Qualcomm Snapdragon 665處理器，分別提供3GB或4GB記憶體，以及32GB或64GB儲存容量，同時可透過micro SD記憶卡擴充儲存容量，電池容量則採用4000mAh，支援18W有線快充。

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而相機部分，則分別搭載1300萬畫素視訊鏡頭，以及包含4800萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭與另一組200萬畫素景深鏡頭，相比先前推出的Redmi Note 8 Pro差別在於廣角鏡頭畫素規格、使用感光元件不同，同時視訊鏡頭畫素規格也有差異。

此外，機身設計也採用前後平面設計，與Redmi Note 8 Pro機身背面採左右曲面設計不同，而螢幕同樣維持水滴瀏海造型設計，螢幕顯示佔比為88.3%，並且採用機身背面指紋辨識器，與Redmi Note 8 Pro採螢幕下指紋解鎖設計也不相同。

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建議售價部分，Redmi Note 8T將以新台幣4599元或5299元價格銷售，分別推出星際藍、皓月白、月影灰三款配色，預計從11月29日起透過小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館開賣，而12月初則將於燦坤3C開賣，另外更將從12月1日起由中華電信、台灣之星與亞太電信開放銷售3GB記憶體+32GB儲存容量版本，而4GB記憶體+64GB儲存容量版本則由遠傳電信獨家銷售。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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