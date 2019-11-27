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realme確認旗下首款5G連網手機 將以realme X50為稱

2019-11-27 09:53楊又肇

日前已經在歐洲地區申請註冊realme 5G相關商標，realme稍早宣布將以realme X50作為旗下首款5G連網手機產品名稱。

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realme營銷長徐起表示，選擇以realme X50作為旗下首款5G連網手機產品名稱，其中分別以「X」代表realme品牌敢越級X系列產品，而「5」則代表realme第一款5G連網產品，至於「0」則代表realme開始5G越級元年。

而如果沒意外，realme X50預期將會採用Qualcomm旗下Snapdragon X50 5G連網晶片，並且支援SA獨立組網與NSA非獨立組網兩種5G網路連接模式。

不過，具體細節目前都還無法確認，而接下來realme預計推出的5G連網手機是否還能維持既有敢越級價格帶表現，可能就要看realme未來市場布局。

除了realme，小米子品牌紅米接下來也計畫在中國市場推出對應5G連網功能的Redmi K30，加上先前小米、OPPO、vivo、華為、一加在內品牌都已經陸續推出支援5G連網手機產品，預期明年將會讓5G網路產品應用加速成長。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

realme手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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