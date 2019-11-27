Ericsson在台建立 符合5G網路測試需求的「暗室」

由Ericsson於2005年在台建立，同時成為Ericsson旗下四大測試中心之一的終端互連測試中心 (Interoperability Test Center)，稍早宣布將建立台灣首座針對5G網路測試專用的「5G測試暗室 (5G Chamber)」，協助電信商與終端設備供應商偵測和解決網路相容性問題，加速台灣物聯網及5G生態系的應用開發進程。

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Ericsson台灣終端互連測試中心從今年初便開始針對5G網路高頻 (毫米波)、中頻及低頻的終端互連提供測試服務，此次加入針對5G網路測試專用的「5G測試暗室」，更可藉由高度隔離，並且吸收任何可能干擾量測結果的電磁波，透過消除因電磁波引起的反射，以及隔離外部訊號，除了便於重複測試，也將大幅提升測試準確率。

而「5G測試暗室」中也採用Ericsson旗下商用基地台及核心網系列產品，並且即時更新最新軟體版本，以利提供最符合商業網路環境的各種測試需求。

目前Ericsson台灣終端互連測試中心可提供測試的5G商用頻段，涵蓋目前所有主流頻段，分別包含低頻段 (700MHz)、中頻段 (2.6GHz、3.5GHz)，以及高頻段 (28GHz、39GHz)。

現階段已經提供5G非獨立組網 (NSA)版本可供測試，預計明年第一季新增獨立組網 (SA)版本測試，以及5G行動定位系統服務MPS (Mobile Positioning System)、5G語音服務測試，之後也將陸續新增5G 波束成型（Beamforming）、5G物聯網等測試。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》