親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

將平11月6颱紀錄！北冕颱風預估今生成 可能成中颱

小英民調穩？看懂這件事…就知她焦慮極了

Intel宣布與聯發科合作PC使用5G連網晶片 Dell、HP將率先採用

2019-11-26 08:47楊又肇

Intel稍早宣布攜手聯發科打造新一代PC使用的5G連網晶片，藉此推動全新PC使用體驗。

分享

依照Intel與聯發科共同聲明，將由Intel提供相關5G連網技術，並且整合Intel旗下Wi-Fi 6技術，轉由聯發科開發、提供對應PC使用的5G連網晶片，同時將由Intel提供設計最佳化與相關驗證，另外也將支援系統整合和共同工程開發需求，藉此讓更多OEM廠商能採用此設計方案。

目前包含Dell、HP在內廠商將率先採用Intel攜手聯發科打造的5G連網晶片，並且預計在2021年推出首波應用此款連網晶片的產品。

而此項設計也將與Intel推動的Project Athena整合，藉此讓更多筆電能獲得常時連網應用功能，並且改變傳統筆電使用方式。此外，Intel也與聯發科共同攜手廣和通 (Fibocom)，將針對Intel與聯發科合作對應PC使用的5G連網晶片提供最佳化M.2模組設計，藉此讓更多PC、筆電產品能更容易接入5G連網應用功能。

雖然在蘋果與Qualcomm達成和解後，Intel隨即宣布退離手機產品的5G連網晶片產品市場競爭，並且將原本手機連網晶片業務轉售給蘋果，但強調仍會持續布局面向PC產品應用的5G連網晶片發展

至於此次宣布與聯發科合作，並且轉由聯發科開發、提供5G連網晶片，似乎也反應近期Intel對外聲明旗下處理器產能不足，可能轉由合作夥伴生產晶片產品的說法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

DellIntel聯發科

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

你信嗎？蘋果：我們都是虧錢在幫用戶做維修

2019-11-23 18:26

這些天 我與折疊手機朝夕相處

2019-11-22 20:15

iPhone傳5G版記憶體升級 SE2版明年3月亮相

2019-11-25 14:02

未來俄羅斯將禁售未預載當地服務的手機、電腦與連網電視

2019-11-25 10:08

FCC將針對採用華為或中興電信服務業者 取消補貼

2019-11-25 10:08

OPPO確定12月揭曉Reno 3 率先搭載ColorOS 7與S735處理器

2019-11-23 16:36

iPhone 11助攻 10月手機銷量升溫

2019-11-22 10:12

延長50%續航 iPhone 11智慧電池殼售價4075元

2019-11-21 11:01

想入手Pixel 4再等等！黑色星期五大降6000元

2019-11-20 20:24

公共USB充電站免費又方便？ 美官員勸你不要用

2019-11-20 15:06

realme於歐盟註冊5G相關商標 預期以realme X3作為首款5G手機

2019-11-20 10:32

以Galaxy Fold為基礎 三星重新打造與中國電信合作的W系列折疊手機

2019-11-20 10:24

以星際大戰「凱羅忍」形象設計 三星推出限量特別款Galaxy Note 10+

2019-11-20 09:06

華為高價折疊手機開賣秒殺售罄 消費者和專家有話說

2019-11-19 17:03

不能無限吃到飽了？中華電信修正合約 限制超量數據魔人

2019-11-19 16:41

台灣之星日租漫遊新增歐亞6國 原號漫遊吃到飽88起

2019-11-19 12:30

三星新手機系列曝光？絕美無邊際螢幕超驚人

2019-11-18 16:00

Motorola以Razr品牌重新打造手機後 HTC或許有意復刻經典機種

2019-11-18 10:58

Google開始在美國境內 開放Android手機使用RCS格式簡訊

2019-11-18 10:46

東奧與娛樂產業 將成台灣5G發展助力

2019-11-17 11:32

台灣5G資費怎麼走 恐成業者頭痛難題

2019-11-17 11:31

5G頻譜12/10競標 3.5GHz如信義計畫區兵家必爭

2019-11-17 11:31

5G明年中旬將上路 消費者盼殺手級應用

2019-11-17 11:28

太猛！左右滑蓋的iPhone概念機被他打造出來了

2019-11-16 20:28

iPhone史上最大漏洞！免密碼就可取你的資料 無法修復

2019-11-16 16:16

這樣充殺你電池壽命！達人曝手機充電「5大正確秘招」

2019-11-16 11:00

聯想可折疊手機首發：摩托羅拉經典款復活

2019-11-15 22:24

蘋果臉部3D感測辨識 與3D感測觸控不同

2019-11-15 22:15

雷軍：明年小米至少推10款5G手機

2019-11-15 19:14

Mate 30 Pro在台釋出利多銷售模式 但消費者是否買單仍為關鍵

2019-11-15 14:18

HTC推出平價新機Desire 19s 加入包含超廣角在內三鏡頭相機

2019-11-15 14:06

Motorola推全新RAZR螢幕可凹折手機 要喚醒懷舊回憶

2019-11-15 13:53

宏達電推入門級手機 售價不到6,000元

2019-11-14 22:41

華為Mate30 Pro登台預購送超狂 不內建Google服務

2019-11-14 18:56

華為旗艦不支援Google！Mate 30 Pro搭自家HMS登台

2019-11-14 17:19

iPhone下殺34折起！STUDIO A板橋快閃店推限時限量瘋搶

2019-11-14 15:23

聯發科預計11/26 於深圳展示更多5G相關解決方案

2019-11-14 08:53

台灣下月展開5G競標 三星帶頭「贏戰」

2019-11-13 23:50

工科男友拆解iPhone換電池 女友見證下場：整屋煙霧瀰漫

2019-11-13 19:43
看更多

熱門文章

Apple Watch 將再進化！新專利顯示將支援 Face ID 功能、EMG 肌電圖等健康監測功能

2019-11-25 10:07

iPhone傳5G版記憶體升級 SE2版明年3月亮相

2019-11-25 14:02

挑戰蘋果iPad 華為發布MatePad Pro售價1.5萬元起

2019-11-25 18:06

觀點／Tesla的輕便貨卡電動車Cybertruck 滿滿早期3D動畫情懷是在開玩笑嗎？

2019-11-25 10:09

充電順便練臂力 iPhone 11聰穎電池殼 多相機鍵更好拍

2019-11-25 17:32

華為揭曉高階平板MatePad Pro 整體上還是脫離不了蘋果風格

2019-11-26 08:44

Google確認 終止Android與Chromebook的雲端列印服務

2019-11-25 10:07

Spotify明年3月將於「世界串流之都」舉辦實體音樂頒獎活動

2019-11-26 08:32

報導指稱 微軟獲准繼續向華為提供Windows在內軟體產品

2019-11-26 08:38

《死亡擱淺》World Strand Tour活動台北場 小島秀夫希望以遊戲傳達正向想法

2019-11-25 10:09

FCC將針對採用華為或中興電信服務業者 取消補貼

2019-11-25 10:08

小島秀夫認為 虛擬視覺技術將成為未來遊戲發展方向

2019-11-25 10:09

WeWork確認隨著業務精簡裁撤2400名員工 佔總人數19%

2019-11-25 10:07

未來俄羅斯將禁售未預載當地服務的手機、電腦與連網電視

2019-11-25 10:08

宏達電攻美國黑五商機 VIVE Pro最高限殺300美元

2019-11-26 09:18

Intel宣布與聯發科合作PC使用5G連網晶片 Dell、HP將率先採用

2019-11-26 08:47

《Half-Life: Alyx》將定位為前傳作品 對應全虛擬實境形式遊玩

2019-11-25 10:08

華為公布新款筆電MateBook D 同步推出與HomePod相似的Sound X

2019-11-26 08:25

AMD確定明年推64核心設計Ryzen Threadripper 3990X 還有機會再往上推？

2019-11-26 09:08

惠普再次以質疑無法籌集足夠資金為由 拒絕全錄收購提議

2019-11-26 08:36

亞馬遜計畫藉由拼多多平台 進攻中國二、三線城市網購商機

2019-11-26 08:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top