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美研究機構遭中滲透，「千人計畫」僅是冰山一角？

FCC將針對採用華為或中興電信服務業者 取消補貼

2019-11-25 10:08楊又肇

就在美國政府持續將華為列入禁止出口名單之後，美國聯邦通信委員會 (FCC)顯然計畫藉由取消補貼方式，促使針對農村等偏遠地區經營電信服務的業者更換目前所使用中國製造網通設備。

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過去由於額外提供補貼，使得過往針對美國農村或偏遠地區提供電信服務的業者能順利經營，但這些電信業者通常採購價格相對便宜的華為，或是中興所提供網通設備，以利維持在偏遠地區相對較高的營運成本。

而在目前美國政府持續限制中國廠商在美國境內發展情況下，這些藉由中國廠商製造網通設備，並且針對偏遠地區提供電信服務的業者，顯然也成為下一個被鎖定目標。

依照美國聯邦通信委員會主席Ajit Pai稍早批准項目，確認接下來預計針對美國境內電信業者提供的85億美元補貼，將不會向使用被美國政府禁止使用設備、零件的電信業者提供。同時，Ajit Pai也直接點名任何採用華為或中興提供通訊設備的業者，將無法獲得任何電信營運補貼。

而這樣的措施將直接影響針對偏遠地區提供電信服務的業者，若無法更換既有通訊設備，將面臨無法獲取額外補貼，但選擇更換設備也必須背負額外花費成本。但Ajit Pai對此情況表示，將會針對農村及偏遠地區提供電信服務業者制定補償方案，以利這些業者汰換現有設備。

華為隨後則是對此舉再次發出回應，除了再次強調美國政府並無任何證據證明華為設備造成國家等級安全影響，同時也批評美國聯邦通信委員會的作法將影響美國偏遠地區網路服務競爭優勢，並且聲明就算禁用華為通訊設備仍無法真正改變美國境內網路安全問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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