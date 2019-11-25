未來俄羅斯將禁售未預載當地服務的手機、電腦與連網電視

日前俄羅斯議會提議將要求在境內銷售的特定電子產品，必須預載俄羅斯境內科技公司所打造應用服務的法案，確定將會在2020年7月正式生效，適用電子產品將包含智慧型手機、電腦，以及連網電視產品。

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依照俄羅斯議會所提出法案，未來任何在俄羅斯境內銷售的特定電子產品，都必須預載俄羅斯在地科技公司所提供服務，同時未來也會向生產這些電子產品的業者提供軟體清單，讓業者知曉應該預裝哪些應用服務。

俄羅斯議會強調此舉是為了推廣俄羅斯技術，並且加強在地公司發展優勢，避免電子產品中預裝諸多美國等海外廠商提供服務，導致在地應用服務失去競爭優勢。不過，仍有不少看法認為俄羅斯政府有可能以此加強對人民的監控，甚至擔心外國企業可能因此撤離俄羅斯，造成俄羅斯市場發展受影響。

就先前說明，所有在俄羅斯境內銷售的智慧型手機、電腦與連網電視產品都必須預載俄羅斯境內科技業者提供應用服務，若未遵守此項規定的產品銷售商、供應商將會因此面臨最高20萬盧布 (約新台幣10萬元)罰款，如果有一再違反規定情況，將會被禁止銷售相關產品。

不過，預期未搭載複雜操作系統與軟體功能的電子類產品，將不受此項法案影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》