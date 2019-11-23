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OPPO確定12月揭曉Reno 3 率先搭載ColorOS 7與S735處理器

2019-11-23 16:36楊又肇

OPPO稍早除了宣布推出新版ColorOS 7作業系統介面之外，更確認旗下首款對應5G雙模連網手機將以Reno 3為稱，並且將在12月正式揭曉。

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Reno 3同時也預期成為第一款搭載新版ColorOS 7作業系統介面的OPPO智慧型手機產品，但目前暫時還沒有太多細節被透露，但有可能搭載Qualcomm第一款整合5G連網晶片的處理器Snapdragon 735。

同時就OPPO表示新機預計在12月間對外揭曉，從Qualcomm預計在12月初公布新款處理器產品，預期OPPO新機正式對外公布時間點，將會選在12月中旬。

至於Reno 3預計搭載處理器規格，將可能就是日前有所傳聞的Snapdragon 735，同時也會是Qualcomm第一款整合5G連網晶片的處理器產品，預期也會在Qualcomm夏威夷活動上對外公布。

ColorOS 7作業系統介面更加簡潔、快速

而此次公布的ColorOS 7作業系統介面，則是強調減少系統介面飽和度，並且進一步簡化、抽象化，透過更簡單視覺設計讓使用者更容易操作，同時減少學習成本，配合半螢幕互動、無邊界聲覺系統、全天候暗色模式等設計，讓使用者能以直覺且舒適方式操作體驗。

另外，OPPO更在ColorOS 7作業系統介面增加閃回鍵設計，當使用者完成某項App當下階段執行結果，即可切換到其他App進行操作，並且能隨時配合懸浮在螢幕最上方的閃回鍵，讓使用者能快速點按，即可以更快速方式恢復原先執行App。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

夏威夷

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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