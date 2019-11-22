這些天 我與折疊手機朝夕相處

「有錢真好」，這是我與三星Galaxy Fold折疊螢幕手機相處數天來的第一感受。

記得上次體驗三星Galaxy Fold是在德國柏林的IFA 2019上，彼時的IFA上除了三星Galaxy Fold 5G版展區鮮有「排長龍」的情況，隨後德國市場開售30分鐘即售罄的市場表現讓我深深感受到了「歐洲人的豪氣」。

2019年11月8日上午10時，三星Galaxy Fold正式登陸中國，天貓和京東三星手機旗艦開售2秒即售罄的成績，再一次讓我酸了起來，「中國有錢人也挺多」。

作為一名媒體人，我唯一的幸運或許就是在未開售之前在微博上炫耀幾下「三星Galaxy Fold」的小尾巴，在朋友圈秀幾張我與Galaxy Fold合影，而肥碩的我卻只敢讓自己的手出鏡。

三星Galaxy Fold折疊螢幕手機，首發於2019年4月，彼時由於鉸鍊和螢幕保護層設計上的缺陷而推遲發售。為此，三星縮小了鉸鏈兩端的縫隙，並利用保護帽進行加固以防止雜質進入。同時，三星在折疊螢幕下方還加入了一層金屬，令其與鉸鏈相連，以解決之前產品展開後不平整的問題。

改進後的三星Galaxy Fold相比初版最大的視覺區別便是位於折疊螢幕轉軸兩端的保護帽，補充設計與整體很搭，完全不影響美觀，還富有一定的設計感。

折疊螢幕手機，挺好

「折疊螢幕，挺好」，這是我體驗三星Galaxy Fold數天來的第二感受。

在拿到三星Galaxy Fold之前，我是不屑於折疊螢幕設計的。然而經過數天的深度體驗之後，這個在我看來毫無使用場景的結構設計，終究逃不過「真香定律」。

三星Galaxy Fold搭載了一塊7.3英寸（直角，包含前置攝像頭）2152 x 1536分辨率（接近4:3）的超感官靈動折疊螢幕，和一塊4.6英寸（直角）1960 x 840分辨率（21:9 ）的Super AMOLED外螢幕。

相比傳統手機和平板電腦，三星Galaxy Fold的核心優勢便是其手機和平板之間、內螢幕和外螢幕之間的自由變換。然而，就是這個最核心的優勢曾經被我無數次鄙視，「有這錢買一個iPad和一個三星Note 10+ 5G，它不香麼？」

在連續數天上下班使用三星Galaxy Fold之後，我便徹底告別了曾經的「傳統的想法」。

在地鐵上，我習慣於捧著手機或平板泡劇，三星Galaxy Fold最大的優勢便是我既能夠享受大螢幕帶來的沉浸觀影體驗，又不怕換乘地鐵時來不及收平板，直接折疊收納放進褲兜的便利是大尺寸平板電腦「望塵莫及」的，換乘上車之後展開大螢幕繼續泡劇，非常方便。

大小螢幕影片切換自如。圖／取自PingWest 品玩 分享 facebook

在觀影體驗上，三星Galaxy Fold大螢幕帶給我的驚喜是一些畫面比例為4:3的老片是全螢幕播放的（主螢幕幕頂部顯示黑邊以隱藏前置攝像頭），比如《灌籃高手》、和《名偵探柯南》早期動畫。此外，騰訊和優酷等視頻平​​台也可以將畫面拉至全螢幕（只有優酷會默認全螢幕，其他平台會有些許黑邊），不過觀看畫面會根據視頻原始比例有所裁切。目前電視劇默認比例為16:9，損減畫面會少一些，而21:9的電影畫面損減過大（小螢幕看電影會全螢幕）。

然而，即使是在保留上下黑邊的狀態下觀影，三星Galaxy Fold也足以秒殺目前市面上所有全螢幕手機的觀影體驗。作為一名喜歡泡劇的「空中飛人」，折疊螢幕手機不但減輕了我攜帶平板的負擔，也讓我上飛機之後再也不用拿出筆記本電腦刷劇，更不用提前下載劇集。

在大王卡和騰訊視頻的雙重支持下（免流量），我只需要在機場休息室或起飛前下載即可，當然如果是即將發售的5G版本（即三星W20 5G）就更完美了。

《灌籃高手》全螢幕截圖。圖／取自PingWest 品玩 分享 facebook

三星Galaxy Fold機身重量為276g，相比目前主流全螢幕手機重約70g左右，相比iPad mini 5略輕32g，單手拿在手里略重，但是在可承受重量範圍之內。無論是乘坐地鐵還是躺在床上看電影，這個重量都是可以接受的，短時間手持並不會覺得累。

在十多天的體驗過程中，我已經完全習慣三星Galaxy Fold的重量，即使揣在褲兜里也不會覺得厚重。單從重量和厚度方面考慮，三星Galaxy Fold可能更適合妹子，因為絕大多數妹子都是將手機放在包包中的，而漢子幾乎都是揣兜里的。

刷（發）微博、微信、和今日頭條同樣是我日常必不可少的工作之一，三星Galaxy Fold的大尺寸內螢幕會為我提供更多的內容信息，尤其是4:3的圖片會有全螢幕的效果，不必放大便能看到圖片上的一些小字。有時候刷到好友自拍視頻或者照片，會被他的那張全螢幕臉「嚇一跳」，當然好看的小姐姐例外。

為了帶來更優秀的大螢幕打字效果，三星Galaxy Fold準備了一塊分體虛擬鍵盤，對於此前習慣全尺寸鍵盤打字的朋友來說，這塊鍵盤可以說是目前所有智能手機中打字體驗最好的一款。

作為一名媒體工作者，我可以隨時隨地利用三星Galaxy Fold小尺寸外螢幕記錄文章視頻的創意想法。不得不說，這塊小尺寸外螢幕手持感非常舒適，21:9的螢幕搭配約為23:9（160.9mm x 62.8mm）的外殼尺寸相比目前市面上很多全螢幕手機的手持感都要好，不過要厚重一些。同時，小尺寸外螢幕非常適合單手打字，初期可能會因為拼音九鍵盤較小而產生誤觸，習慣之後便會很方便。

多任務分螢幕是三星Galaxy Fold的一大亮點之一，我既可以給領導發著郵件、泡著劇、同時叫車回家，也可以利用word對照PPT和圖片改著稿子，非常方便。值得一提的是，其左側大螢幕和右側兩個小分螢幕還可以根據自身需求調節比例，以達到最佳輕辦公狀態。

分螢幕功能（左側顯示黑邊以隱藏前置攝像頭）圖／取自PingWest 品玩 分享 facebook

三星Galaxy Fold兼顧便攜性和触控感，讓我能夠隨時隨地享受平板遊戲的樂趣。三星Galaxy Fold螢幕比例接近4:3，在《王者榮耀》和《和平精英》等遊戲體驗上會有畫面殘缺，即視覺缺失。不過凡事有弊有利，由於遊戲畫面較大，三星Galaxy Fold擁有更優秀的畫面沉浸感和點觸感，在玩《和平精英》時也更容易發現遠處的對手（等於加了倍鏡）。

遊戲截圖。圖／取自PingWest 品玩 分享 facebook

由於三星Galaxy fold內螢幕尺寸過大，拍照時我們通過雙手操作會更穩健一些，當然這種拍照方式有一些像用iPad拍照，相比傳統手機會有些不便，因此我喜歡利用外螢幕單手抓拍，相對方便一些。

三星Galaxy Fold擁有六顆攝像頭（外螢幕前置一顆，內螢幕前置兩顆，後置三顆）圖／取自PingWest 品玩 分享 facebook 後置攝像頭拍攝原圖。圖／取自PingWest 品玩 分享 facebook

目前，三星Galaxy Fold可以在大小螢幕上自由切換絕大多數主流App，只有極少數App沒有實現自由切換功能，比如高德、京東、和優酷，相信未來隨著三星折疊螢幕手機的發展，App兼容生態也將更加完善。

續航方面，三星Galaxy Fold搭載了總共4380毫安時的雙芯電池，支持同時使用同時充電。同時，智能性能增強器可以提高整體手機性能，限制不常用的應用程序，優化電池待機，以節能省電延長電池使用壽命。實際體驗過程中，三星Galaxy Fold中度使用大概可以持續一天的時間，完全不必擔心沒電。

仍有遺憾，但未來可期

折疊螢幕手機（手機/平板二合一產品）是未來麼？我覺得是，至少是未來手機的重要細分化市場之一。

關於手機平板二合一的未來，我們大可參考下「前輩」平板/筆記本二合一產品的發展歷史，目前二合一產品已經成為筆記本電腦重要的細分化市場。

知名統計機構IDC的一份預測數據顯示，桌面PC銷量萎靡已經持續多年，數據工作站在未來同樣會有下滑的情況。然而傳統筆記本形態和二合一筆記本形態（類似Sueface Pro形態）在未來5年仍會繼續保持增長。

隨著5G時代的來臨，移動互聯網的進一步高速向前，如同二合一筆記本之於PC，兼顧大尺寸螢幕和便攜性的折疊螢幕手機將推動整個手機行業的新一輪變革，而4K/8K視頻+5G+大尺寸螢幕也將成為未來折疊螢幕手機的重要應用場景之一。

當然，目前折疊螢幕手機尚處於初級階段，折疊螢幕的解決方案（motorola razr是不同於三星的另一種解決方案）、製造工藝、應用場景、以及使用體驗都未達到理想狀態，一切都在探索之中。

作為全球首款開售的折疊螢幕手機，三星Galaxy Fold仍有很多地方可以進一步優化，比如折疊後略厚的手機厚度、內螢幕中間的摺痕、沒有採用超聲波指紋識別、以及大螢幕卻沒有配備S Pen手寫筆等等，當然這一切需要依賴更成熟優秀的折疊螢幕技術。

在一些軟件細節的體驗上，三星Galaxy Fold也需要和應用程度開發商進一步合作優化，比如微信。當我利用內螢幕刷朋友圈折疊後，外螢幕無法同步「定位」朋友圈內容，微信朋友圈會直接回至頂部（微博是可以同步定位的）。同時，微信朋友圈文章文字大小不能通過微信字體大小功能進行調節，字號相比正常全螢幕手機略小，閱讀起來略有不適。

而一些輕辦公的場景也可以進一步開發，比如將內螢幕分為鍵盤和螢幕兩部分（類似聯想折疊螢幕筆記本的縮小版），適用某些特定輕辦公場景。

5G版本發布，下月發售

市場數據顯示，目前三星Galaxy Fold全球銷量已經超過50萬台，這一數字對於一款售價將近1.6萬元人民幣、產能有限的全新品類產品而言，已經可以說是大獲成功了。

然而，對於幾度瞬間搶空的中國市場而言，沒有5G版本或許曾是三星Galaxy Fold中國區市場唯一的遺憾，如今這個遺憾已經被彌補。

2019年11月19日晚，三星正式推出了旗下心系天下W系列最新手機——W20 5G，即三星Galaxy Fold 5G版本。

現場對比三星三星W20 5G和Galaxy Fold後發現，除了由4G到5G的升級外，三星W20 5G在外觀設計細節方面也有細微改變，主要包含側邊框、折疊螢幕邊框、以及配色三方面。

三星W20 5G側邊框採用平面金屬拉絲工藝，相比Galaxy Fold的圓弧形噴漆看起來更有質感，但現場體驗過後個人更偏好後者的手持感。

三星W20 5G折疊螢幕邊框採用噴砂工藝，不會反光，而Galaxy Fold折疊螢幕邊框亮面噴漆會反光。配色方面，三星W20 5G目前只有白色版本，該配色有些類似於三星Galaxy S10+的皓月白，但細看之下會略顯不同。

此外，三星W20 5G主攝像頭背後的閃光燈輔助模塊會顯示明顯，而Galaxy Fold也有設計，只是因為背面配色為銀色，由於反光強烈肉眼無法明顯辨別出來。

據悉，三星W20 5G為用戶還提供了專屬定制典藏禮盒套裝、三項尊享權益（尊享出行、尊享回收、和尊享私人醫生）、三星管家服務升級版、以及電信天翼5G禮包等。三星W20 5G將於12月份正式在中國發售，價格暫未公佈。

三星W20 5G的發布圓了中國用戶折疊螢幕和5G的雙重夢，也令三星在中國5G初期擁有了A90 5G、Note 10+ 5G、以及W20 5G三款標杆產品，領先於國產品牌。而此前，憑藉著Note 10+ 5G的優秀表現，三星以29%佔比的成績位列2019年第三季度中國5G手機市場份額第二。

「如果有錢，還是值得入手的」，三星折疊螢幕手機，正在引領5G時代新風尚。

《原文刊登於PingWest 品玩，聯合新聞網獲授權轉載。》