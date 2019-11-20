親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

韓辦提告 壹週刊：從未指稱韓國瑜夫婦持有大安區房產

「珍煮丹」、「珍煮母」怎麼分？ 智財局一語突破盲點

想入手Pixel 4再等等！黑色星期五大降6000元

2019-11-20 20:24T客邦

Pixel 4系列。 歐新社
Pixel 4系列。 歐新社
分享
Google近期更新官方商店，宣布將在11/29舉辦黑色星期五優惠活動，如果想入手Pixel 4系列、Pixel 3a或是其他Google硬體裝置的消費者再等上一周多就能用更優惠的價格入手。

才剛結束由中國帶起的雙 11 優惠風潮，接下來又贏來美國的黑色星期五優惠活動，Google 線上商店也預告黑色星期五優惠活動將在 11/29 開跑，雖然台灣官網尚未公布優惠內容，不過美國優惠已經出爐。

最新上市的 Pixel 4 和 Pixel 4 XL 在美國各優惠 200 美元（約台幣 6,000 元）、Pixel 3a/3a XL 各優惠 100 美元（約台幣 3,000 元），折扣下來，相當於以兩萬元左右的價格就可以買到旗艦級的 Pixel 4 系列手機（若看齊美國折扣，Pixel 4 優惠價格約為 18,600 元、Pixel 4 XL 價格約為 23,550 元），一萬元左右就可以買到中高階等級的 Pixel 3a 系列機種。

雖然說不知道台灣的優惠幅度是否看齊美國，不過按照過往 Google 促銷不手軟的方式看來，消費者可以期待一下 Google 之後公布的優惠。

另外，Google 去年推出的旗艦機 Pixel 3 / 3XL 目前在台灣已經停售，事實上這兩款手機在前一波促銷時台灣庫存就已經賣得差不多，目前也沒有補貨的計劃。

相較於前兩代在國外有約 18 個月的產品生命週期，今年因為 Google 有推出 Pixel 3a 這樣的中階機種，高階的 Pixel 3/3 XL 便不用降價補足中價位區段，如果還想入手去年的 Pixel 3 / 3XL 可能得從零售商方面問問。

黑色星期五PixelGoogle

T客邦

《T客邦》是PC home電腦家庭出版社經營的科技媒體網站，由一群愛玩電腦的阿宅編輯，每天提供新鮮有趣的科技情報，以及自己爆肝測試後的評測心得。

相關新聞

公共USB充電站免費又方便？ 美官員勸你不要用

2019-11-20 15:06

realme於歐盟註冊5G相關商標 預期以realme X3作為首款5G手機

2019-11-20 10:32

以Galaxy Fold為基礎 三星重新打造與中國電信合作的W系列折疊手機

2019-11-20 10:24

以星際大戰「凱羅忍」形象設計 三星推出限量特別款Galaxy Note 10+

2019-11-20 09:06

華為高價折疊手機開賣秒殺售罄 消費者和專家有話說

2019-11-19 17:03

不能無限吃到飽了？中華電信修正合約 限制超量數據魔人

2019-11-19 16:41

台灣之星日租漫遊新增歐亞6國 原號漫遊吃到飽88起

2019-11-19 12:30

三星新手機系列曝光？絕美無邊際螢幕超驚人

2019-11-18 16:00

Motorola以Razr品牌重新打造手機後 HTC或許有意復刻經典機種

2019-11-18 10:58

Google開始在美國境內 開放Android手機使用RCS格式簡訊

2019-11-18 10:46

東奧與娛樂產業 將成台灣5G發展助力

2019-11-17 11:32

台灣5G資費怎麼走 恐成業者頭痛難題

2019-11-17 11:31

5G頻譜12/10競標 3.5GHz如信義計畫區兵家必爭

2019-11-17 11:31

5G明年中旬將上路 消費者盼殺手級應用

2019-11-17 11:28

太猛！左右滑蓋的iPhone被他打造出來了

2019-11-16 20:28

iPhone史上最大漏洞！免密碼就可取你的資料 無法修復

2019-11-16 16:16

這樣充殺你電池壽命！達人曝手機充電「5大正確秘招」

2019-11-16 11:00

聯想可折疊手機首發：摩托羅拉經典款復活

2019-11-15 22:24

蘋果臉部3D感測辨識 與3D感測觸控不同

2019-11-15 22:15

雷軍：明年小米至少推10款5G手機

2019-11-15 19:14

Mate 30 Pro在台釋出利多銷售模式 但消費者是否買單仍為關鍵

2019-11-15 14:18

HTC推出平價新機Desire 19s 加入包含超廣角在內三鏡頭相機

2019-11-15 14:06

Motorola推全新RAZR螢幕可凹折手機 要喚醒懷舊回憶

2019-11-15 13:53

宏達電推入門級手機 售價不到6,000元

2019-11-14 22:41

華為Mate30 Pro登台預購送超狂 不內建Google服務

2019-11-14 18:56

華為旗艦不支援Google！Mate 30 Pro搭自家HMS登台

2019-11-14 17:19

iPhone下殺34折起！STUDIO A板橋快閃店推限時限量瘋搶

2019-11-14 15:23

聯發科預計11/26 於深圳展示更多5G相關解決方案

2019-11-14 08:53

台灣下月展開5G競標 三星帶頭「贏戰」

2019-11-13 23:50

工科男友拆解iPhone換電池 女友見證下場：整屋煙霧瀰漫

2019-11-13 19:43

南韓開台7個月擁400萬5G用戶 三星點出3原因

2019-11-13 16:29

HTC再與全球最大加密貨幣交易所Binance合作 推出聯名款加密手機

2019-11-13 07:54

亞太電信雙11活動 總成交量較平日成長逾300%

2019-11-12 11:06

中華電開賣第7代iPad 祭出0元方案搶客

2019-11-12 10:46

聯發科首款整合5G網路功能處理器MT6885 現身競爭對手總部所在地

2019-11-12 09:22

Sony公布全新IMX686感光元件拍攝表現 可順利捕捉星空影像

2019-11-11 09:28

搭載高通整合5G連網處理器的OPPO新機 可能叫做Reno 3

2019-11-11 09:27

雙11限定！電信吃到飽再加碼 還能0元入手iPhone 11

2019-11-10 22:22

華為第2貴手機今開賣 Mate30 RS保時捷設計

2019-11-10 10:08
看更多

熱門文章

公共USB充電站免費又方便？ 美官員勸你不要用

2019-11-20 15:06

iPhone敢死隊！用戶更新iOS13.2.3後狂怨LINE

2019-11-20 17:36

網路用過度會被罰？ 網曝「這樣用輕易破百G」

2019-11-20 11:21

以星際大戰「凱羅忍」形象設計 三星推出限量特別款Galaxy Note 10+

2019-11-20 09:06

演算法歧視嚴重 法官籲立法規範

2019-11-19 22:26

想入手Pixel 4再等等！黑色星期五大降6000元

2019-11-20 20:24

WhatsApp新漏洞！接收特定影片可被駭客植入間諜程式

2019-11-20 16:06

突襲！蘋果將在12月發表會 公布最受歡迎App及遊戲

2019-11-20 09:04

維持公司營運 WeWork傳至少準備裁撤4000名員工

2019-11-20 10:30

毫米波5G版iPhone 分析師估明年出貨比重上看2成

2019-11-20 13:11

Facebook悄悄上架 迷因製造器「Whale」

2019-11-20 18:18

realme於歐盟註冊5G相關商標 預期以realme X3作為首款5G手機

2019-11-20 10:32

美國商務部證實 將第三度放寬華為出口禁令緩衝期

2019-11-20 09:05

元太科技與RyPax Wing Fat合作打造以電子紙為設計的智慧藥盒

2019-11-20 10:53

5G確定12月10日競標 NCC：五家電信業者都合格

2019-11-20 18:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top