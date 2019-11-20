想入手Pixel 4再等等！黑色星期五大降6000元

Pixel 4系列。 歐新社 分享 facebook Google近期更新官方商店，宣布將在11/29舉辦黑色星期五優惠活動，如果想入手Pixel 4系列、Pixel 3a或是其他Google硬體裝置的消費者再等上一周多就能用更優惠的價格入手。

才剛結束由中國帶起的雙 11 優惠風潮，接下來又贏來美國的黑色星期五優惠活動，Google 線上商店也預告黑色星期五優惠活動將在 11/29 開跑，雖然台灣官網尚未公布優惠內容，不過美國優惠已經出爐。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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最新上市的 Pixel 4 和 Pixel 4 XL 在美國各優惠 200 美元（約台幣 6,000 元）、Pixel 3a/3a XL 各優惠 100 美元（約台幣 3,000 元），折扣下來，相當於以兩萬元左右的價格就可以買到旗艦級的 Pixel 4 系列手機（若看齊美國折扣，Pixel 4 優惠價格約為 18,600 元、Pixel 4 XL 價格約為 23,550 元），一萬元左右就可以買到中高階等級的 Pixel 3a 系列機種。

雖然說不知道台灣的優惠幅度是否看齊美國，不過按照過往 Google 促銷不手軟的方式看來，消費者可以期待一下 Google 之後公布的優惠。

另外，Google 去年推出的旗艦機 Pixel 3 / 3XL 目前在台灣已經停售，事實上這兩款手機在前一波促銷時台灣庫存就已經賣得差不多，目前也沒有補貨的計劃。

相較於前兩代在國外有約 18 個月的產品生命週期，今年因為 Google 有推出 Pixel 3a 這樣的中階機種，高階的 Pixel 3/3 XL 便不用降價補足中價位區段，如果還想入手去年的 Pixel 3 / 3XL 可能得從零售商方面問問。