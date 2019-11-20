以Galaxy Fold為基礎 三星重新打造與中國電信合作的W系列折疊手機

三星今乎每年都會針對中國市場打造的奢華W系列折疊手機，今年不意外地以螢幕可凹折設計的Galaxy Fold為基礎，推出名為W20 5G全新機種，並且加入5G連網功能，同樣以「心系天下」作為宣傳標語。

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以Galaxy Fold為基礎，因此W20 5G自然也採用可由外往內凹折的螢幕設計，硬體規格則搭載Qualcomm Snapdragon 855+處理器、12GB記憶體與512GB儲存容量，電池容量則比正規版本的Galaxy Fold採用規格小一點，僅有4235mAh電池容量。

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螢幕攤開之後是7.3吋，而外側也同樣搭載一組4.6吋螢幕，方便在手機折疊時確認即時資訊，並且進行簡單操作使用。至於鏡頭部分也搭載1200萬畫素主鏡頭、1600萬畫素超廣角鏡頭，以及1200萬畫素長焦鏡頭，正面則配置1000萬畫素視訊鏡頭，內側螢幕上方則配置1000萬畫素視訊鏡頭與800萬畫素景深鏡頭。

此次推出的W20 5G同樣配合中國電信打造，因此在中國市場預計配合中國電信資費方案銷售，但目前暫時還沒有公布這款螢幕可凹折手機具體售價，不過確定會在今年12月正式推出。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》