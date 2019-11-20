realme於歐盟註冊5G相關商標 預期以realme X3作為首款5G手機
相關消息指稱，realme已經在歐盟地區申請註冊realme 5G相關商標，預期將會以realme X3作為旗下首款支援5G連網手機產品。
在此之前，realme其實已經多次透露計畫在明年加入5G連網手機產品競爭，而此次在歐盟地區申請相關商標註冊，更證實realme將會在最短時間內布局5G手機市場發展策略。
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不過，依照目前realme手機產品分別設定介於新台幣5000元區間，以及新台幣1萬元區間價位，加上現階段5G連網手機產品價位相比4G連網手機仍會貴上一些的情況，或許代表realme接下來在5G連網手機產品價位設定將有所調整，但也有可能以「敢超越」理念使旗下首款5G連網手機價位更具市場競爭力。
目前realme推出搭載Qualcomm Snapdragon 855+處理器的realme X2 Pro，已經以入門價人民幣2699元價格 (約新台幣1萬2000元)提供，估計realme首款5G連網手機將會以貼近新台幣1萬5000元價格價格推出，可能會以相比vivo親民款5G連網手機iQOO Pro更低價格提供銷售。
而realme第一款5G連網手機，預期也會採用Qualcomm第一款整合5G連網晶片的處理器產品，並且將以realme X3為稱，其中分別搭載6.5吋、20:9顯示比例的AMOLED開孔螢幕，以及傳聞中的Snapdragon 735處理器，另外預期也會搭載與realme X2相同的四鏡頭主相機，其中也會搭載6400萬畫素感光元件，另外則配置4500mAh電池電量與30W閃充技術，視訊鏡頭則採用3200萬畫素規格，搭配螢幕下指紋解鎖功能。
至於最快上市時間，預期realme第一款5G連網手機將會在2020年第一季問世。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
楊又肇
聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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