以星際大戰「凱羅忍」形象設計 三星推出限量特別款Galaxy Note 10+

隨著電影《星際大戰9：天行者的崛起 (Star Wars: The Rise of Skywalker)》將於12月19日上映，越來越多市售商品也開始進行聯名合作，而三星此次推出的限量特別款Galaxy Note 10+，便是以黑色機身為基礎，並且搭配紅色S Pen，背面相機邊緣更加上紅色裝飾，並且加上第一軍團所屬徽章，而桌面則是以反派角色「凱羅 忍 (Kylo Ren)」為設計。

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除了手機採用「凱羅 忍」形象作為設計，此次推出的限量特別款Galaxy Note 10+還包含一組同樣印上「凱羅 忍」的手機保護殼、金屬徽章，以及一組同樣以黑、紅配色設計的Galaxy Buds真無線藍牙耳機，而外盒則同樣印上「凱羅 忍」形象。

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手機內除了提供「凱羅 忍」形象桌布等內容，更提供專屬圖示、音效與動畫，而由於搭配使用的S Pen是以紅色為設計，因此在手機未解鎖情況下抽筆書寫在螢幕上的字跡也會以紅色呈現。

目前限量特別款Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition將分別在澳洲、丹麥、芬蘭、法國、德國、香港、韓國、挪威、俄羅斯、西班牙、瑞典、土耳其、阿拉伯聯合大公國、英國與美國地區銷售，建議售價為1299.99美元，預計在12月13日開放銷售，比起電影將會提前一週推出，並且將在三星線上商城、實體體驗店，以及包含亞馬遜、部分Best Buy與微軟商店通路銷售。

除了此次配合電影推出《星際大戰》聯名款產品，三星過去也曾推出以《星際大戰》聯名款設計的掃地機器人，甚至手機產品也曾推出《蝙蝠俠》聯名款設計。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》