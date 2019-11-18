Motorola以Razr品牌重新打造手機後 HTC或許有意復刻經典機種
HTC現任創意實驗室負責人Drew Bamford稍早於Twitter發文，向網友提問會希望哪一款經典HTC手機以現有技術重新打造，似乎顯示HTC有意藉由"復刻"方式重新打造經典機種。
相較過往聲望，現在的HTC雖然強調致力發展虛擬實境應用之餘，依然會投入手機產品發展，但從今年並未推出旗艦手機，僅持續更新中階、入門手機產品，甚至推行鎖定特定市場的區塊鏈手機產品，或是將品牌授權他人製作手機產品，就連接下來的5G網路市場發展策略，目前也僅提出與美國電信業者合作的5G網路分享器，幾乎讓眾人認為HTC已經準備放棄手機市場競爭。
不過，HTC董事長王雪紅，以及後續接手執行長職位的前法國電信商Orange執行副總裁Yves Maitre均強調未來將持續在手機產品發展施力，同時說明將會聚焦高階5G連網手機市場競爭，並且投入GDP (國內生產總值)較高的已開發國家市場布局發展。
而從Drew Bamford發文內容來看，或許接下來HTC將可能藉由新技術重新復刻打造經典手機，藉此喚醒使用者對HTC的支持，並且以此重新鞏固用戶市場。
類似的情況，目前接手Nokia品牌與技術授權的HMD Global便以現有技術重新打造經典功能機，並且以此作為話題吸引過往支持Nokia品牌的使用族群，而Motorola稍早宣布推出的新款Razr手機，便是以早期Razr V3為基礎，換上直向規格的螢幕可凹折形式設計，藉此吸引更多市場關注。
假如HTC確實有意以經典手機復刻吸引用戶市場，包含當年採用大尺寸螢幕、一體成形聚碳酸酯機身設計的HTC One X，或是首度採用Ultrapixels相機技術與全金屬機身設計的HTC One M7都有可能會是重新復刻打造機種。
Which classic @htc phone would you like to see us bring back with today's technology?— Drew Bamford (@drewbam) November 15, 2019
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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