Motorola以Razr品牌重新打造手機後 HTC或許有意復刻經典機種

HTC現任創意實驗室負責人Drew Bamford稍早於Twitter發文,向網友提問會希望哪一款經典HTC手機以現有技術重新打造,似乎顯示HTC有意藉由"復刻"方式重新打造經典機種。

相較過往聲望,現在的HTC雖然強調致力發展虛擬實境應用之餘,依然會投入手機產品發展,但從今年並未推出旗艦手機,僅持續更新中階、入門手機產品,甚至推行鎖定特定市場的區塊鏈手機產品,或是將品牌授權他人製作手機產品,就連接下來的5G網路市場發展策略,目前也僅提出與美國電信業者合作的5G網路分享器,幾乎讓眾人認為HTC已經準備放棄手機市場競爭。

不過,HTC董事長王雪紅,以及後續接手執行長職位的前法國電信商Orange執行副總裁Yves Maitre均強調未來將持續在手機產品發展施力,同時說明將會聚焦高階5G連網手機市場競爭,並且投入GDP (國內生產總值)較高的已開發國家市場布局發展。

而從Drew Bamford發文內容來看,或許接下來HTC將可能藉由新技術重新復刻打造經典手機,藉此喚醒使用者對HTC的支持,並且以此重新鞏固用戶市場。

類似的情況,目前接手Nokia品牌與技術授權的HMD Global便以現有技術重新打造經典功能機,並且以此作為話題吸引過往支持Nokia品牌的使用族群,而Motorola稍早宣布推出的新款Razr手機,便是以早期Razr V3為基礎,換上直向規格的螢幕可凹折形式設計,藉此吸引更多市場關注。

假如HTC確實有意以經典手機復刻吸引用戶市場,包含當年採用大尺寸螢幕、一體成形聚碳酸酯機身設計的HTC One X,或是首度採用Ultrapixels相機技術與全金屬機身設計的HTC One M7都有可能會是重新復刻打造機種。

