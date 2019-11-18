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Google開始在美國境內 開放Android手機使用RCS格式簡訊

2019-11-18 10:46楊又肇

Google稍早針對美國境內地區的Android手機簡訊功能新增RCS (Rich Communication Services)服務，藉此取代傳統SMS簡訊格式，讓使用者能透過Wi-Fi網路傳遞簡訊，同時確認對方是否已經讀取，另外也能接收高解析度圖像、影片內容。

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除此之外，新版Android簡訊功能還包含增加群組通訊功能，並且對應修改群組名稱、新增、刪除群組成員等操作。

目前Google僅先針對美國境內地區的Android裝置提供此項功能更新，使用者也能自行透過Google Play Store下載安裝。

不過，此項功能是否能夠使用，基本上還是要看電信業者是否提供此項服務，例如美國電信業者T-Mobile日前表明暫時不會提供此項服務，而其他國家地區是否也會跟進此項更新，其實也是要看當地電信業者是否提供RCS簡訊服務。

但即便無法傳遞RCS簡訊內容，新版Android手機簡訊依然可以傳遞既有SMS簡訊內容。

相比Google，蘋果在很早之前就已經在iPhone機種加入支援RCS簡訊功能，並且以此打造名為iMessage的跨網簡訊服務，讓使用者能透過行動網路、Wi-Fi等連線資源收發簡訊，並且能在簡訊內容夾帶更多數位內容，而不像過往簡訊有字數與夾帶內容限制，甚至可以進一步整合聯絡人、數位通話或跨裝置收取簡訊等功能應用。

而Google則是在Android 8.0之後開始宣布加入RCS簡訊功能，並且預計在Android平台持續強化此項功能應用。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AndroidGoogle手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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