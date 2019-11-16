太猛！左右滑蓋的iPhone被他打造出來了

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竟然可以做成這樣真的很猛欸！

這幾天國外瘋傳了一段把玩 iPhone 的短影片，連知名爆料大神 Ben Geskin 都有在個人 Twitter 上轉發，而這支可不是一般的 iPhone，它是由設計師 Iskander Utebayev (@bat.not.bad) 製作出來的一台概念機， 名稱是「iPhone Slide Pro with 18K Rose Gold」，沒錯，就是一支用 18K 玫瑰金打造並且可以滑蓋的iPhone，而且不僅外觀超吸睛，連裡頭的功能全部都做得很完整呢！

▼先給大家看這段 20 秒左右的短影片，宇恩大概重播了不下 10 次，覺得真的太猛啦，怎麼可以做成這樣！

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從影片當中可以看到這台 iPhone Slide Pro with 18K Rose Gold 正面是採用近乎全螢幕的設計，沒有瀏海，不過還是保留了聽筒的位置 (以下圖片是從影片中截圖，解析度有點悲劇，還請獺友們多多見諒😭)

接著下一秒，把螢幕往左邊一滑，竟然多出了約莫 1/4 的機身，上面有前置雙鏡頭、快門鍵、以及 iPhone 相機介面上的各種模式都在這啦～同時這塊機身的背後也藏著三主鏡頭

再來回到正面把螢幕往右滑，可滑出大約 1/2 大小的機身，在這上面則是有各種大家熟悉的 App 可以直接做使用，而且不論直式、橫式都可以非常順暢快速的切換，不論是要延伸使用或是進行多工都更加方便！

雖然 iPhone Slide Pro with 18K Rose Gold 僅是一台概念機，但宇恩覺得它除了外觀夠有看頭之外，厲害的是他還把整個 iOS 系統也搬進來，並且做得如此流暢真的是太神啦！

而這支影片底下也可以看到有超多網友都留言希望蘋果可以參考這個概念機並量產 (雖然機率不大，但我個人是滿希望的啦哈哈😂)，不過在 Twitter 上也有一部分的網友無法接受這樣的設計、覺得很容易壞啊等等的，不知道獺友們看完之後是怎麼想的呢？歡迎留言跟我們討論唷！

(新聞來源:Instagram、Twitter)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》