iPhone史上最大漏洞！免密碼就可取你的資料 且無法修復

2019-11-16 16:16 聯合新聞網 皮樂 Hiraku（iOS開發者）



不同於以往的文章，由於這次的漏洞太可怕，所以我會盡量用對「沒有技術概念的人」也可以看得懂的方式說明。

首先，在幾個月前，國外的駭客發現了 checkm8 這個 bootrom 漏洞，而在最近，基於這個漏洞所實作的越獄工具 checkra1n 已經釋出。

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我們都知道，手機、電腦的系統並非完美無缺，都會有一些大大小小的 bug，小的可能只是系統會當機耗電，嚴重的則是駭客可以輕鬆偷取你的資料。大部分的情況下，這些 bug、漏洞都可以透過系統更新來解決。但極少數的情況下，由於漏洞是出現在無法更新的「硬體」上，導致有這個漏洞的裝置無論如何系統更新都無法修正，而這次的 checkm8 就是屬於這樣的漏洞（bootrom exploit）。

checkm8 影響的裝置範圍非常廣大，從 iPhone 4s 到 iPhone X、iPhone 8 這一代完全都被影響，當然，在這期間發佈的所有 iPad、iPod touch、Apple TV、Apple Watch，甚至 HomePod 全部也包括在內。

簡單來說，iPhone 上唯一不受到影響的只有 iPhone XR、iPhone XS、iPhone 11、iPhone 11 Pro（以及未來出現的機種），iPad 只有 iPad Pro 12.9 吋（第三代）11 吋、iPad Air （第三代）、iPad mini（第五代）以及未來出的機種不受到影響（請注意，2019 年 9 月出的 iPad 第七代有此漏洞），iPod touch 全系列則目前全滅。

在 checkra1n 發佈之前，如果想要駭入別人的 iPhone，通常會需要誘導對方下載惡意軟體（類似釣魚手段），或者拿到對方手機之後，要解開密碼，再安裝惡意軟體進去。解開 iPhone 密碼的難度相信大家大概都有聽過，就連 FBI 想要破解恐怖攻擊份子的 iPhone 密碼都遭遇困難了，可見沒有相當技術能力是幾乎不可能達成的。而最嚴重的遠端執行惡意程式碼漏洞，有公司開價 200 萬美金徵求此類漏洞，可見其困難度以及稀缺程度根本無法想像。

然而 checkra1n 出現之後，大大降低了偷取資料的難度。經過實驗證明，透過 checkra1n （或者任何基於 checkm8 此漏洞開發的工具），可以在沒有任何密碼的情況下，只要可以接觸到對方手機，就可以直接用軟體列出手機內部的檔案，更甚者，可以植入惡意軟體。雖然惡意軟體在重開機之後就會無法執行，但對於只需要一次性偷取資料的情況來說，已經是綽綽有餘了。或者我們可以問自己，你的 iPhone 多久重新開機一次？我自己最高紀錄是 40 多天沒有重開過。

更重要的是，目前 checkra1n 這個破解工具雖然需要手機連接上電腦才可以執行，但是目前已經有人在開發硬體 dongle。未來只要攻擊者在你去上廁所，手機放在桌上的時候，有機會拿到你手機三分鐘，就可以插入一個像是隨身碟的裝置到你的 iPhone 上，就可以植入惡意軟體，或者獲得部分重要資訊。

因此在此呼籲所有各界重要人士、政府部門官員，如果你使用 iPhone，強烈建議儘早更換到 iPhone XR、iPhone XS、iPhone 11、iPhone 11 Pro 等沒有漏洞的硬體，iPod、iPad 也一併更換。

今天我借到了一台 iPad mini 2、一台 iPhone 7 Plus，跟一台 iPhone 6s，我對它們使用 checkra1n 工具觸發漏洞，然後嘗試在沒有密碼解鎖的情況下讀取裝置內的資料。結果實驗成功，兩台裝置都讓我可以直接看到使用者的檔案。

【更新】有太多人懷疑我的實驗過程了，剛剛重新實驗一次，步驟如下：

1.iPhone 6s DFU 重刷 iOS 13.2.2

2.刷完之後不接電腦，設定好 iCloud、Find My iPhone、Touch ID、密碼

3.下載一個 App Store 軟體並且進去 App 做一些操作

4.手機接上電腦，不解鎖，進入 DFU 執行 checkra1n

5.破解完成之後存取手機，下指令發現可以看到照片列表，但無法讀取（所以沒破解密碼可以直接讀取是錯的，在此更正）

6.測試讀取 /var/mobile/Library/Preference 裡面內容，可以看到內容

7.測試重新掛載根目錄，可以掛載並寫入內容

在實驗中，我可以確定幾件事：

1.不需要密碼就可以獲得使用者檔案列表

2.裝置跟電腦之間不需要按「信任連線」一樣可以獲得資料

3.Sandbox 跟使用者目錄雖無法直接看到內容，但可以透過根目錄寫入檔案，有機會植入惡意軟體

4.光可以看到使用者檔案列表，對於某些 App 來說已經有訊息洩漏可能（例如你有一個管理文件檔案的 App，然後你的檔名就包含機密資訊）

5.檔案保護僅在開機後，第一次輸入解鎖密碼前有效，攻擊者可以在攻擊後交還手機給使用者，等到他解鎖密碼後，等待下一次拿到手機的機會就可以真正直接免密碼讀取資料

▼ 如下圖，嘗試列出手機內的照片檔案成功（這是 iPhone 6s，有 Touch ID (SEP) 保護，未解鎖密碼）

圖擷自 皮樂 Hiraku 分享 facebook

最後再次強烈警告，這不是像是「追蹤器在有跟沒有之間」的唬爛嘴，而是經過實驗證明的結果。

尤其最近大選將近，無論哪一個陣營，請都保護好自己的資料安全。

補充一點，平常使用各種要插入 iPhone 的設備時，需要注意不要在手機上「信任」該裝置即可。因為要被攻擊，手機必須進入一個叫「DFU 模式」的特殊模式，一般我們正常使用是不可能觸發 DFU 模式的，所以你仍然可以用別人的充電器、保護殼之類的，只要不讓其他人可以操作你的手機本身就不必擔心漏洞本身。但是一旦被攻擊者可以摸到你的手機，操作 DFU 模式的話，不管是不是用原廠線或者任何配件，一樣會被攻擊。此外，一旦你點了「信任」充電裝置，代表允許改裝置讀取你的資料，那這樣無論你用哪一台手機，不管有沒有漏洞，你的資料都是在危險威脅下的。

如何保護自己的資料安全？

重要人士請更換你的手機到 iPhone XS 以上

一般使用者，如果離開手機一陣子回來發現突然變成「重新開機後必須解鎖密碼」的畫面，請直接重新開機，因有可能已經被破解，攻擊者在等待下一次機會。

弄丟手機的狀況，請確定所有 App 裡面儲存的檔案名稱裡面不包含敏感資訊，否則建議直接遠端清除資料。

如上所述，連接充電器或者各種裝置時，不要隨便按「信任」

PS. 因為 iPhone XS 修正了這個漏洞，所以肯定在 iPhone XS 研發階段，Apple 就知道這個問題了，但是在今年還是推出了有漏洞的 iPad 第七代跟 iPod touch 第七代，提姆廚子你好樣的。

感謝 Mowd、Jacob、Garynil 提供機器測試，感謝 littlesocks 給予這篇文章諸多建議，感謝 Birkhoff Lee 對於實驗過程的指正。若沒有他們的協助，我無法完成這項研究文章。

《本文為原創研究，原文刊登於Hiraku Dev，由皮樂 Hiraku撰寫。》