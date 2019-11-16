這樣充殺你電池壽命！達人曝手機充電「5大正確秘招」
2019-11-16 11:00聯合新聞網 綜合報導
許多人的智慧型手機最用久了都會遇到一個問題「電池秒沒電」，明明就已經充到飽了，卻是用沒兩三下就瞬間關機，讓人心好累，常常要換電池又讓人荷包乾枯，到底要怎麼延長電池壽命呢，其實日常生活你只要多注意「正確充電方式」，就能讓電池維持在一個良好狀態，且可以延長使用時間。
據《三立新聞網》報導，3C達人Tim說其實有些日常使用方式大錯特錯，千萬要避免且採用正確的5種秘招，Tim指出現在手機都是採用鋰電池，所以有一定的循環次數，以iPhone來說，官方數據是鋰電池循環500次以後就會開始下降，循環的意思就是從電力0%充到100%再由100%耗盡到 0%，這樣算一次。
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而到底要怎麼延長電池壽命呢？Tim則列出了「5大正確秘招」。
1、新手機可以直接使用，不像舊款手機不論有沒有到100％都需要先充8~12小時。
2、電池盡量不要耗到20％以下，充電也不一定要充到100％，差不多到90％就好，千萬也別到0％才充電，會非常傷手機。
3.邊充邊用手機其實不會傷害電池，但是電池怕熱，如果感覺到手機會變燙變熱，多多少少還是會影響到電池，先暫時不要用手機比較好。
4、手機充整晚以現在的手機來說不會傷害到電池，因為手機內建晶片，充飽電後會自動切換，不讓電力持續灌到電池裡，但建議每週或每天都重新開關一次，對手機比較好。
5.另外洗澡或是三溫暖時潮濕的環境充電其實容易讓電池受到傷害，線路可能短路，還有車上若悶熱時也建議不要馬上充電，對電池都不好。
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