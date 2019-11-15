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HTC推出平價新機Desire 19s 加入包含超廣角在內三鏡頭相機

2019-11-15 14:06楊又肇

今年雖然未更新旗艦手機產品，但HTC仍持續更新Desire系列機種，稍早宣布推出的Desire 19s，將延續先前Desire 19+的設計語言，並且加入超廣角鏡頭設計的三鏡頭主相機，以及3850mAh電池電量，以新台幣5990元價格進軍平價入門機種市場。

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Desire 19s採用6.2吋、19:9顯示比例的HD+解析度規格窄框螢幕設計，並且搭載聯發科Helio P22處理器、3GB記憶體與32GB儲存容量，並且能透過micro SD記憶卡擴充2TB儲存容量，本身則支援雙4G雙卡雙待通訊功能。

機身鏡頭部分，視訊鏡頭採用1600萬畫素設計，背面主相機配置的三鏡頭則分別為支援HDR拍攝的1300萬畫素標準鏡頭，以及500萬畫素超廣角鏡頭與另一組同為500萬畫素規格的夜拍鏡頭。

HTC預計推出雅仕黑與自在藍兩款配色設計的Desire 19s，預計從即日起透過HTC專賣店、HTC網路商店，以及全台電信通路與經銷通路陸續開賣。而從即日至11月30日期間，透過HTC專賣店、HTC網路商店購買HTC Desire 19s，將加贈Type C 二合一傳輸線。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三鏡頭HTC

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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