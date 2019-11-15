Motorola推全新RAZR螢幕可凹折手機 要喚醒懷舊回憶

就在FCC認證文件曝光實機外觀之後，Motorola終於在稍早活動上揭曉此款採用螢幕可凹折設計的手機，並且維持RAZR產品名稱。

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根據Motorola說明，在新款RAZR正式推出之前，內部其實總計嘗試26種原型機種設計，最終決定採用「可讓使用者感覺手機變小」的設計方案，亦即採用直向凹折形式呈現，而非採用橫向內折，或是橫向外折形式。

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不過，Motorola也表示此次推出的新款RAZR，其實涵蓋懷舊情懷的比例也不少，因此硬體規格就不會是此款手機強調項目，而是藉由直向凹折設計喚醒眾人對於RAZR品牌手機的記憶。

在硬體規格方面，新款RAZR如市場傳聞採用Qualcomm Snapdragon 710處理器，搭配6GB記憶體與128GB儲存容量，電池則搭載2510mAh，而螢幕則採用6.2吋、21:9顯示比例設計，解析度則可達2142 x 876，另外機身外側也搭載一組2.7吋OLED螢幕，方便使用者快速查看即時資訊。

而在機身設計部分，除了採用直向凹折機構設計，Motorola更在凹折部位採用左右鉸鍊設計，搭配滑動機構讓螢幕攤平後不會有隆起、突出情況，同時在折合時也不會有細沙滲入凹折機構。

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其他部分，則包含採用1600萬畫素主相機、500萬畫素視訊鏡頭，以及具備厚實的機身下緣設計，更配置支援15W充電效率的USB-C連接埠，機身下半部背面更採用止滑紋路設計，讓使用者能有更穩定持握感。

目前新款RAZR將以美國電信業者Verizon客製機種形式銷售，單機建議售價則為1499美元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》