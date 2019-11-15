Mate 30 Pro在台釋出利多銷售模式 但消費者是否買單仍為關鍵
雖然面臨無法使用GMS (Google Mobile Service)服務，加上近期又發生疑似後續更新將選單中的台灣名稱改為「中國台灣」，導致台灣NCC警告將禁止銷售情況，華為在台總代理訊崴技術稍早仍宣布將在台灣地區引進Mate 30 Pro。
僅引進單一規格版本的Mate 30 Pro
由於受限無法使用GMS服務，或許擔心整體銷量表現，因此訊崴技術此僅引進Mate 30 Pro，並且僅提供8GB記憶體、256GB儲存容量版本，而未一併引進Mate 30機種。
而針對現階段僅能使用華為提供的HMS服務，訊崴技術總經理雍海則表示主要還是受限美國出口禁令影響，因此將配合華為推行旗下HMS服務，或許也將使台灣地區消費者有不同使用體驗。
至於稍早台灣NCC強調將不允許將台灣標示為「中國台灣」的作法，雍海則表示訊崴技術將遵守台灣法規，同時也說明目前已經調整手機顯示地區問題，並且與NCC切訂切結書，強調Mate 30 Pro在台上市時間將不受影響。
另外，因應台灣地區接下來也準備進入5G連網市場發展，雍海也以華為旗下首款對應5G連網功能，同時也以螢幕可凹折手機呈現的Mate X為例，說明未來將有機會引進此款手機，藉此對應更多元的5G連網使用需求，並且強調日前已經在台推出支援5G連網功能的Mate 20 X 5G連網版本，表示未來在台灣5G網路競爭不會缺席。
釋出利多，但消費者能否接受仍是重點
此次在台推出的Mate 30 Pro僅提供單一規格，建議售價則為新台幣29900元，分別提供星河銀、亮黑色兩款配色，另外更提供DJI Osmo Mobile 3手持穩定器套裝版、1TB備咖儲存裝置，以及CP60充電組，同時更加贈桃園國際機場環亞貴賓招待券兩張、一年螢幕保固免費維修一次與一年延長保固等。
為了進一步吸引消費者購機，訊崴技術更推出舊換新確保價回購服務，未來消費者將能以手上的Mate 30 Pro以舊換新方式換購新機，而訊崴技術將會以Mate 30 Pro建議售價的五折價格回購，讓消費者能折抵更多購買新機費用。
只是在無法直接使用GMS服務情況下，即便訊崴技術提出諸多利多優惠，是否能以手機本身功能特色吸引消費者買單，似乎仍有待商榷，縱使不少坊間作法標榜可讓Mate 30 Pro順利安裝使用GMS服務，但由於仍非官方作法情況下，或許還是會讓一般消費者會有些顧忌。
雖然華為強調將在全球地區推行自有HMS服務，並且投入大量資源進行推廣，但不少消費者仍傾向使用包含Google Play Store、Gmail、Google Search在內GMS服務，甚至希望能有更穩定、相容使用表現，因此多少可能影響華為此次推行旗艦手機銷量表現。
智慧眼鏡、主動降噪耳機同步引進台灣
除了引進Mate 30 Pro，訊崴技術也宣布將在台灣地區推出HUAWEI X GENTL MONSTER Eyewear智慧眼鏡，預計2020年第一季在台開放銷售，另一款同樣引進台灣市場的產品則是今年在IFA 2019揭曉的HUAWEI FreeBuds 3主動降噪耳機，預計於12月19日在台推出，建議售價則為新台幣5990元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
留言