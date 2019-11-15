Mate 30 Pro在台釋出利多銷售模式 但消費者是否買單仍為關鍵

雖然面臨無法使用GMS (Google Mobile Service)服務，加上近期又發生疑似後續更新將選單中的台灣名稱改為「中國台灣」，導致台灣NCC警告將禁止銷售情況，華為在台總代理訊崴技術稍早仍宣布將在台灣地區引進Mate 30 Pro。

分享 facebook

僅引進單一規格版本的Mate 30 Pro

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

由於受限無法使用GMS服務，或許擔心整體銷量表現，因此訊崴技術此僅引進Mate 30 Pro，並且僅提供8GB記憶體、256GB儲存容量版本，而未一併引進Mate 30機種。

而針對現階段僅能使用華為提供的HMS服務，訊崴技術總經理雍海則表示主要還是受限美國出口禁令影響，因此將配合華為推行旗下HMS服務，或許也將使台灣地區消費者有不同使用體驗。

此次由訊崴技術引進的Mate 30 Pro僅提供單一規格，預計最快11月底在台上市銷售 分享 facebook

至於稍早台灣NCC強調將不允許將台灣標示為「中國台灣」的作法，雍海則表示訊崴技術將遵守台灣法規，同時也說明目前已經調整手機顯示地區問題，並且與NCC切訂切結書，強調Mate 30 Pro在台上市時間將不受影響。

另外，因應台灣地區接下來也準備進入5G連網市場發展，雍海也以華為旗下首款對應5G連網功能，同時也以螢幕可凹折手機呈現的Mate X為例，說明未來將有機會引進此款手機，藉此對應更多元的5G連網使用需求，並且強調日前已經在台推出支援5G連網功能的Mate 20 X 5G連網版本，表示未來在台灣5G網路競爭不會缺席。

釋出利多，但消費者能否接受仍是重點

此次在台推出的Mate 30 Pro僅提供單一規格，建議售價則為新台幣29900元，分別提供星河銀、亮黑色兩款配色，另外更提供DJI Osmo Mobile 3手持穩定器套裝版、1TB備咖儲存裝置，以及CP60充電組，同時更加贈桃園國際機場環亞貴賓招待券兩張、一年螢幕保固免費維修一次與一年延長保固等。

此次推出的Mate 30 Pro仍以備後主相機功能作為主打 分享 facebook

為了進一步吸引消費者購機，訊崴技術更推出舊換新確保價回購服務，未來消費者將能以手上的Mate 30 Pro以舊換新方式換購新機，而訊崴技術將會以Mate 30 Pro建議售價的五折價格回購，讓消費者能折抵更多購買新機費用。

只是在無法直接使用GMS服務情況下，即便訊崴技術提出諸多利多優惠，是否能以手機本身功能特色吸引消費者買單，似乎仍有待商榷，縱使不少坊間作法標榜可讓Mate 30 Pro順利安裝使用GMS服務，但由於仍非官方作法情況下，或許還是會讓一般消費者會有些顧忌。

透過非官方方式仍可安裝使用GMS服務，只是相對沒有安全、穩定保障 (照片中為香港銷售版本，並且透過非官方方式安裝GMS使用服務) 分享 facebook

雖然華為強調將在全球地區推行自有HMS服務，並且投入大量資源進行推廣，但不少消費者仍傾向使用包含Google Play Store、Gmail、Google Search在內GMS服務，甚至希望能有更穩定、相容使用表現，因此多少可能影響華為此次推行旗艦手機銷量表現。

智慧眼鏡、主動降噪耳機同步引進台灣

除了引進Mate 30 Pro，訊崴技術也宣布將在台灣地區推出HUAWEI X GENTL MONSTER Eyewear智慧眼鏡，預計2020年第一季在台開放銷售，另一款同樣引進台灣市場的產品則是今年在IFA 2019揭曉的HUAWEI FreeBuds 3主動降噪耳機，預計於12月19日在台推出，建議售價則為新台幣5990元。

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》