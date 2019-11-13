工科男友拆解iPhone換電池 女友見證下場：整屋煙霧瀰漫

2019-11-13 19:43 聯合新聞網 綜合報導



一位專業學習工科的男子自行拆解iPhone換電池，結果手機起火，趕緊開電風扇通風。 圖擷自 Dcard 分享 facebook 使用蘋果手機隨著時間拉長，遇到軟體更新或零件老化，反應速度通常會越來越慢且耗電變明顯，有一位專業學習工科的男子iPhone電池老化，因為平日生活開銷節省，於是決定自行拆解換電池，不料過程中手機起火燃燒，導致屋內整個煙霧瀰漫，女友目睹一切後把照片公開，並奉勸大家「真的不要自己換電池」。

該名女友在「Dcard」發文，她和工科男友一起使用iPhone 7 Plus來當情侶機，不過自己看到最新iPhone 11後忍不住入手了，而相當節省的工科男友則覺得手機還勘用就沒有更換，「愛打傳說的他，最近打沒多久手機就『炒雞燙』，想必是電池快掛了」，她便建議送修換電池或直接換iPhone 11繼續當情侶機。

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「誰知道他發揮工科精神，直接上網訂電池，要自己DIY…」，工科男友認真的上網看YouTube自學拆解iPhone，女友表示自己第一次親眼看到iPhone內部，過程原本一切順利，結果手機一瞬間起火燃燒，屋內整個煙霧瀰漫，趕緊開電風扇通風。手機散熱後，只剩下焦黑的iPhone和電池「RIP，早知道先幫你備份了…」。