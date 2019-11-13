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12強／她得花多少的年華 才能等到張奕夢想之球

工科男友拆解iPhone換電池 女友見證下場：整屋煙霧瀰漫

2019-11-13 19:43聯合新聞網 綜合報導

一位專業學習工科的男子自行拆解iPhone換電池，結果手機起火，趕緊開電風扇通風...
一位專業學習工科的男子自行拆解iPhone換電池，結果手機起火，趕緊開電風扇通風。 圖擷自Dcard
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使用蘋果手機隨著時間拉長，遇到軟體更新或零件老化，反應速度通常會越來越慢且耗電變明顯，有一位專業學習工科的男子iPhone電池老化，因為平日生活開銷節省，於是決定自行拆解換電池，不料過程中手機起火燃燒，導致屋內整個煙霧瀰漫，女友目睹一切後把照片公開，並奉勸大家「真的不要自己換電池」。

該名女友在「Dcard」發文，她和工科男友一起使用iPhone 7 Plus來當情侶機，不過自己看到最新iPhone 11後忍不住入手了，而相當節省的工科男友則覺得手機還勘用就沒有更換，「愛打傳說的他，最近打沒多久手機就『炒雞燙』，想必是電池快掛了」，她便建議送修換電池或直接換iPhone 11繼續當情侶機。

「誰知道他發揮工科精神，直接上網訂電池，要自己DIY…」，工科男友認真的上網看YouTube自學拆解iPhone，女友表示自己第一次親眼看到iPhone內部，過程原本一切順利，結果手機一瞬間起火燃燒，屋內整個煙霧瀰漫，趕緊開電風扇通風。手機散熱後，只剩下焦黑的iPhone和電池「RIP，早知道先幫你備份了…」。

網友紛紛留言，「可以光明正大換手機了」、「根本計畫通（如計劃的那樣）」、「上次自己換螢幕成功，但用有點久」，也有女生分享「我男友也是這樣，說什麼不自己換對不起工科的自己，結果隔天我們人在挑他的新手機，乾」，還有人專業分析「電池拿出來的時候折到了吧，電池底下的膠有夠黏，小力扯不出來，大力直接彎掉甚至折到」，甚至有人提醒這樣很危險「注意安全吧孩子，那氣體都是有毒的」。

一位專業學習工科的男子自行拆解iPhone換電池，結果手機起火，只剩下焦黑的手機...
一位專業學習工科的男子自行拆解iPhone換電池，結果手機起火，只剩下焦黑的手機和電池。 圖擷自Dcard
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情侶DIYiPhone

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