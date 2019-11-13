南韓開台7個月擁400萬5G用戶 三星點出3原因

2019-11-13 16:29 中央社 台北13日電



三星今天在台分享研發5G技術10年成果，開台7個月，南韓已有400萬5G用戶。 歐新社資料照 分享 facebook 三星今天在台分享研發5G技術10年成果，擁有2500多項5G核心技術，也推動5G標準化，開台7個月，南韓已有400萬5G用戶，成長快速的原因主要來自於覆蓋率、資費以及5G手機補貼。

三星今天首度在台舉辦「贏戰5G星未來」活動，邀請三星中國研究院院長張代君及3GPP RAN4主席周續濤出席，分享三星研發5G技術10年來的成果，同時也說明三星積極參與5G標準化過程，以及5G設備和終端產品的發展及布局。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

三星表示，擁有2500多項5G核心技術，也推動5G標準化，2019年上半年更拿下全球5G網路設備28%市占，將為台灣帶來5G產品。

張代君指出，10年前，三星率先投入毫米波的研究，當時此未授權頻段的商用前景未被看好，而在迎向5G的時代，毫米波展現發展潛力，三星於2013年成功展示全球首創、傳輸速度高達1Gpbs的5G通信技術；2018年在南韓平昌冬奧，三星的毫米波技術亮相，隨後在美國市場也率先實現商用。

3GPP RAN4主席周續濤表示，三星在標準化過程中一直擔任3GPP的主要參與企業，並攜手業界夥伴經歷網路、晶片到終端產品開發，及一系列的5G端到端實驗，為5G標準的制定提供實驗資料，是5G標準推動的核心力量。

張代君也分享，南韓從4月開台5G至今，7個月的時間已有400萬用戶，主要來自於南韓5G覆蓋率達85個城市，且有比4G更有吸引力的資費，數據使用無限制，加上5G手機補貼吸引了更多早期用戶。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，消費者最在意品質覆蓋與價格，還有與4G服務的差異性，7個月內南韓用戶達400萬戶，在於手機與系統商的升級方案盡量「無痛」，例如分期付費拉長、優惠舊換新，讓消費者認為買5G手機更划算，有助於5G的滲透率，也刺激平均用戶貢獻金額（ARPU）提升20%。

國家通訊傳播委員會（NCC）委員郭文忠表示，5G網路已陸續在全世界展開，台灣12月即將展開競標，這次在5G上，NCC也提供比較長的使用期限、調降頻率使用費，並提供「三共」，盼5G能在明年中旬左右提供服務。

他也指出，台灣4G滲透率高達124%，排全世界前兩名，44%是吃到飽的用戶，平均每月使用量高達35GB，將更有利推展5G。

終端方面，三星今年正式推出全球首款5G商用手機Galaxy S10 5G，3.5GHz低頻段版本，4月在南韓全球首發、28GHz毫米波版本，5月在美國全球上市，至今累計銷量已破百萬支，隨後 Galaxy Note10 5G、GalaxyNote10+ 5G、Galaxy A90 5G以及Galaxy Fold 5G也已陸續登場。