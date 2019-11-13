南韓開台7個月擁400萬5G用戶 三星點出3原因
三星今天在台分享研發5G技術10年成果，擁有2500多項5G核心技術，也推動5G標準化，開台7個月，南韓已有400萬5G用戶，成長快速的原因主要來自於覆蓋率、資費以及5G手機補貼。
三星今天首度在台舉辦「贏戰5G星未來」活動，邀請三星中國研究院院長張代君及3GPP RAN4主席周續濤出席，分享三星研發5G技術10年來的成果，同時也說明三星積極參與5G標準化過程，以及5G設備和終端產品的發展及布局。
三星表示，擁有2500多項5G核心技術，也推動5G標準化，2019年上半年更拿下全球5G網路設備28%市占，將為台灣帶來5G產品。
張代君指出，10年前，三星率先投入毫米波的研究，當時此未授權頻段的商用前景未被看好，而在迎向5G的時代，毫米波展現發展潛力，三星於2013年成功展示全球首創、傳輸速度高達1Gpbs的5G通信技術；2018年在南韓平昌冬奧，三星的毫米波技術亮相，隨後在美國市場也率先實現商用。
3GPP RAN4主席周續濤表示，三星在標準化過程中一直擔任3GPP的主要參與企業，並攜手業界夥伴經歷網路、晶片到終端產品開發，及一系列的5G端到端實驗，為5G標準的制定提供實驗資料，是5G標準推動的核心力量。
張代君也分享，南韓從4月開台5G至今，7個月的時間已有400萬用戶，主要來自於南韓5G覆蓋率達85個城市，且有比4G更有吸引力的資費，數據使用無限制，加上5G手機補貼吸引了更多早期用戶。
台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，消費者最在意品質覆蓋與價格，還有與4G服務的差異性，7個月內南韓用戶達400萬戶，在於手機與系統商的升級方案盡量「無痛」，例如分期付費拉長、優惠舊換新，讓消費者認為買5G手機更划算，有助於5G的滲透率，也刺激平均用戶貢獻金額（ARPU）提升20%。
國家通訊傳播委員會（NCC）委員郭文忠表示，5G網路已陸續在全世界展開，台灣12月即將展開競標，這次在5G上，NCC也提供比較長的使用期限、調降頻率使用費，並提供「三共」，盼5G能在明年中旬左右提供服務。
他也指出，台灣4G滲透率高達124%，排全世界前兩名，44%是吃到飽的用戶，平均每月使用量高達35GB，將更有利推展5G。
終端方面，三星今年正式推出全球首款5G商用手機Galaxy S10 5G，3.5GHz低頻段版本，4月在南韓全球首發、28GHz毫米波版本，5月在美國全球上市，至今累計銷量已破百萬支，隨後 Galaxy Note10 5G、GalaxyNote10+ 5G、Galaxy A90 5G以及Galaxy Fold 5G也已陸續登場。
留言