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12強／恐韓症不見了 新一代中華隊拚翻轉

HTC再與全球最大加密貨幣交易所Binance合作 推出聯名款加密手機

2019-11-13 07:54楊又肇

HTC稍早宣布與全球最大加密貨幣交易所Binance合作，並且攜手合作推出EXODUS 1-Binance版，其中原生加入支援Binance Chain (幣安鏈)，同時也在EXODUS 1加密手機對應的Zion Vault加密錢包服務整合Binance Dex (Binance去中心化交易所)功能。

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EXODUS 1-Binance版將是全球第一款支援Binance Chain的加密手機，將可透過Zion Vault加密錢包新增支援Binance Dex原生功能，讓使用者能以去中心化形式進行加密貨幣交易。

而在此次合作中，HTC也將在EXODUS 1-Binance版預載Binance及TrustWallet兩項加密錢包App。

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目前EXODUS 1-Binance版預計透過EXODUS官網 (htcexodus.com)開放購買，分別可以599美元或889新加坡幣等價的加密貨幣購買，相比原本EXODUS 1建議售價將優惠100美元。除此之外，更推出首批購買聯名版的消費者即可獲得空投幣安幣 (BNB airdrop)，作為額外獎勵優惠活動。

同時，購買EXODUS 1-Binance版的消費者，將可額外獲得由Binance團隊量身打造的專屬手機背蓋EXODUS 1 x Binance，並且在手機內預裝專屬EXODUS 1 x Binance桌布設計。

先前HTC已經確認比特幣交易所服務公司Bitcoin.com合作，預計透過韌體更新讓旗下區塊鏈手機EXODUS 1預載Bitcoin Cash (BCH)錢包app，讓使用者能更便利透過手機交易比特幣，後續更宣布推出第一款原生支援完整比特幣節點的EXODUS 1S手機

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

比特幣EXODUS 1HTC

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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