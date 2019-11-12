臉書廣告刊登政策正式納入台灣 維持選舉公正

2019-11-12 13:35 中央社 台北12日電



Facebook（臉書）今天宣布，即日起將台灣的社會議題、選舉或政治相關廣告納入廣告刊登政策當中，藉此提升廣告資訊透明度，維持選舉公正。

今年6月Facebook逐步在全球推出廣告資訊透明度工具，提供廣告主申請授權、在廣告加註「出資者」免責聲明，並讓廣告在Facebook廣告檔案庫中保存7年。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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Facebook表示，提升廣告資訊透明度能讓Facebook和廣告主皆負起更多應有的責任，因此不斷推出各種工具，讓民選公職人員、有意角逐公職的人士及希望影響輿論觀點的機構，都能在刊登廣告時提出更多相關資訊並說明廣告背後的出資者。同時，Facebook也將持續協助全世界各地的選舉對抗境外干擾。

在Facebook的廣告刊登政策之下，任何想要在台灣刊登社會議題、選舉或政治相關廣告的人，皆須事先確認其身分和所在地點，並揭露廣告的出資者。廣告主可在「出資者」免責聲明當中指定其本人、其經營的粉絲專頁頁面、或其所屬的機構為出資者。

若廣告主選擇在免責聲明當中使用其所屬機構或粉絲專頁頁面名稱，Facebook將要求廣告主必須提供更多額外資訊，包括電話號碼、電子郵件、網站及營業地址，藉此讓廣告主為其刊登的Facebook和Instagram廣告負起責任。

在刊登社會議題相關廣告時，有關政治理念與治理方式、公民與社會權、環境政治、經濟、國家安全與外交政策、犯罪等議題的廣告，皆須事先申請授權。授權程序可能需要幾天的時間作業，因此Facebook建議廣告主提早開始申請授權，以免耽誤廣告的刊登時程。Facebook也會定期檢討廣告政策並適時更新。

Facebook也開放廣告檔案庫API（應用程式介面），讓研究人員、學者、新聞工作者及一般大眾都有機會研究這些政治相關廣告。另外，Facebook將在未來幾週內推出廣告檔案庫報告，針對社會議題、選舉或政治相關廣告提供類似的資訊給較不具技術背景的人員。