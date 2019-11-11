親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

天災威脅的「電柱大國」：日本電線桿「換柱」救國？

香港警員疑開真槍擊中兩人倒臥 民眾怒指「殺人犯」

搭載高通整合5G連網處理器的OPPO新機 可能叫做Reno 3

2019-11-11 09:27楊又肇

今年接連推出Reno、Reno 2等新機，顯然OPPO接下來準備推出新機會是以Reno 3為稱，並且將採用Qualcomm首款整合5G連網晶片的新款處理器，預期以Snapdragon 735為稱。

分享

而相關說法表示，Reno 3預期會採用6.5吋AMOLED螢幕、解析度為2400 x 1800，並且配置90Hz螢幕畫面更新率與螢幕下指紋辨識。

相機部分，前置鏡頭預期會採用3200萬畫素規格，同時背後主相機模組預期會採用Sony稍早對外揭曉的IMX686感光元件，預期可對應6000萬畫素解像能力，其他三組鏡頭則預期採用支援5倍光學變焦的長焦鏡頭、超廣角鏡頭，以及一組黑白人像鏡頭。

其他部分則包含搭載4500mAh電池容量、對應30W充電效率的VOOC 4.0閃充技術，但依然未配置無線充電功能。

先前OPPO已經透露最快會在今年底推出此款新機，預期將與稍早宣布攜手三星採用Exynos 980處理器的vivo抗衡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

台灣之星雙11史上最狂188元吃到飽 5G開台優先免費升級

2019-11-08 21:58

iPhone 11 Pro Max夜拍大躍進 DXO名次敗給小米華為

2019-11-08 18:22

華為第2貴手機今開賣 Mate30 RS保時捷設計

2019-11-10 10:08

懶人包／雙11想買iPhone 11嗎？網購、通路特價總整理

2019-11-09 13:11

Sony公布全新IMX686感光元件拍攝表現 可順利捕捉星空影像

2019-11-11 09:28

雙11限定！電信吃到飽再加碼 還能0元入手iPhone 11

2019-11-10 22:22

動眼看／小米MIX Alpha 用一面螢幕環繞打造的5G連網手機

2019-11-10 09:31

vivo X30 5G將採用三星Exynos 980處理器 預計年底前推出

2019-11-10 09:30

熱門文章

雙11限定！電信吃到飽再加碼 還能0元入手iPhone 11

2019-11-10 22:22

華為第2貴手機今開賣 Mate30 RS保時捷設計

2019-11-10 10:08

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top