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Sony公布全新IMX686感光元件拍攝表現 可順利捕捉星空影像

2019-11-11 09:28楊又肇

Sony稍早選擇透過微博公布新款針對手機打造的高階感光元件IMX686拍攝表現，其中顯示將能帶來更加細膩畫質表現，同時也能在暗光環境下捕捉更多光線，甚至用來拍攝星空也不是太大問題。

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目前Sony除了透露IMX686感光元件預計在2020年推出，同時預期會應用在多款旗艦手機之外，並未具體透露感光元件細節，但從相關消息透露，新款感光元件預期採用6000萬畫素至6400萬畫素之間解像力表現設計，因此有可能將與三星用於realme XT，以及Redmi Note 8 Pro的ISOCELL Bright GW1抗衡，但也有可能直接與用於小米Note 10的ISOCELL Bright HMX競爭市場。

雖然Sony尚未公布IMX686具體細節，但從稍早在微博頁面上透露拍攝樣本照片來看，不僅大幅提昇顏色鮮豔表現度，同時在逆光人像的光影控制表現，以及暗光環境的耀光抑止都有明顯提昇，甚至在大幅增加低光環境的進光表現下，更可實現拍攝星空的使用體驗。

不過，目前還無法確認Sony此款感光元件預計率先應用在哪一款手機。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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