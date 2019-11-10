vivo X30 5G將採用三星Exynos 980處理器 預計年底前推出
先前透露將在今年底推出整合5G連網晶片處理器的手機產品之後，vivo稍早在北京與三星宣布合作，將由vivo推出搭載三星Exynos 980處理器的5G連網手機，預計在年底前正式推出。
而依照vivo說明，三星日前對外揭曉的Exynos 980處理器，是基於雙方技術合作，花費將近10個月共同打造，並且由vivo投入超過500名研發工程人員，並且共同解決將近100個技術問題，使得三星能將支援雙模連結的5G連網晶片放進Exynos 980處理器，藉此讓手機可騰出更多內部空間。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
同時，vivo表示最快會在今年底以前推出採用Exynos 980處理器的5G連網手機，但並未具體透露細節。不過，vivo透露此款新機將以X30 5G為稱，並且採用更加窄化的邊框設計，藉此讓螢幕顯示佔比再次提昇。
從先前三星透露Exynos 980處理器將支援1億畫素規格的相機控制，或許vivo接下來預計推出新機，將會成為繼小米CC9 Pro之後搭載5組主相機鏡頭設計的手機產品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
楊又肇
聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
留言