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vivo X30 5G將採用三星Exynos 980處理器 預計年底前推出

2019-11-10 09:30楊又肇

先前透露將在今年底推出整合5G連網晶片處理器的手機產品之後，vivo稍早在北京與三星宣布合作，將由vivo推出搭載三星Exynos 980處理器的5G連網手機，預計在年底前正式推出。

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而依照vivo說明，三星日前對外揭曉的Exynos 980處理器，是基於雙方技術合作，花費將近10個月共同打造，並且由vivo投入超過500名研發工程人員，並且共同解決將近100個技術問題，使得三星能將支援雙模連結的5G連網晶片放進Exynos 980處理器，藉此讓手機可騰出更多內部空間。

同時，vivo表示最快會在今年底以前推出採用Exynos 980處理器的5G連網手機，但並未具體透露細節。不過，vivo透露此款新機將以X30 5G為稱，並且採用更加窄化的邊框設計，藉此讓螢幕顯示佔比再次提昇。

從先前三星透露Exynos 980處理器將支援1億畫素規格的相機控制，或許vivo接下來預計推出新機，將會成為繼小米CC9 Pro之後搭載5組主相機鏡頭設計的手機產品。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

北京

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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