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動眼看／小米MIX Alpha 用一面螢幕環繞打造的5G連網手機

2019-11-10 09:31楊又肇

在稍早參與小米CC9 Pro (即國際版小米Note 10)發表會之餘，筆者在小米位於北京海淀區新總部園區內的小米之家中，近距離看見以靜態展示的小米MIX Alpha概念機，其中採用環繞手機機身的軟性螢幕設計，讓整支手機幾乎是以螢幕呈現，僅在背面保留一段放置相機的區塊。

小米MIX Alpha以環繞螢幕形成顯示佔比達180.6%的手機形式設計
小米MIX Alpha以環繞螢幕形成顯示佔比達180.6%的手機形式設計
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以小米公布數據，小米MIX Alpha採用的環繞螢幕將使顯示佔比達180.6%，而螢幕顯示層、觸控層與外側保護層均以分層貼合形式構成，但未透露此款手機實際尺寸與螢幕解析度。

除了採用環繞螢幕構成手機機身外部，機身更以震動馬達產生回饋力道取代實體電源鍵、音量按鍵操作觸感，並且採用螢幕下指紋辨識設計，而聽筒部分則是以螢幕震動發聲技術取代，趨近感應元件等功能則是以超音波技術取代。

為了進一步保護螢幕，小米MIX Alpha分別採用鈦合金材質打造框體，並且透過精密陶瓷及藍寶石玻璃強化機身防護效果。

硬體規格部分則採用Qualcomm Snapdragon 855+處理器，搭配使用Snapdragon 50X 5G連網晶片，藉此對應5G連網功能，另外也分別搭載12GB記憶體與512GB儲存容量，內建電池容量為4050mAh，支援高達40W有線快充。

相機部分，則搭載與三星合作的1億800萬畫素表現感光元件ISOCELL Bright HMX，搭配1/1.33吋感光元件與光學防震設計，另外也配置2000萬畫素超廣角鏡頭，以及1200萬畫素景深鏡頭，支援兩倍光學變焦效果。

小米準備讓此款手機從11月起進入限量試產，最快會在今年底以前先於中國市場開放銷售，建議售價則高達人民幣19999元 (約新台幣8萬7500元)。而從先前經驗來看，應該會考量市場競爭與產能，因此這款手機進入台灣市場銷售的機會不大。

至於最終上市產品是否還會維持小米MIX Alpha名稱，或是改為不同上市採用名稱，暫時還無法確認。

小米MIX Alpha正面幾乎以無邊框形式呈現
小米MIX Alpha正面幾乎以無邊框形式呈現
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小米MIX Alpha
小米MIX Alpha
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小米MIX Alpha側面顯示狀態列，同時可以透過震動回饋方式呈現按鍵「觸感」
小米MIX Alpha側面顯示狀態列，同時可以透過震動回饋方式呈現按鍵「觸感」
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小米MIX Alpha同樣搭載與三星合作的ISOCELL Bright HMX感...
小米MIX Alpha同樣搭載與三星合作的ISOCELL Bright HMX感光元件，對應1億800萬畫素解像能力，同時也搭載支援2000萬畫素的超廣角鏡頭，以及支援2倍光學變焦的1200萬畫素景深鏡頭
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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