動眼看／小米MIX Alpha 用一面螢幕環繞打造的5G連網手機

在稍早參與小米CC9 Pro (即國際版小米Note 10)發表會之餘，筆者在小米位於北京海淀區新總部園區內的小米之家中，近距離看見以靜態展示的小米MIX Alpha概念機，其中採用環繞手機機身的軟性螢幕設計，讓整支手機幾乎是以螢幕呈現，僅在背面保留一段放置相機的區塊。

小米MIX Alpha以環繞螢幕形成顯示佔比達180.6%的手機形式設計 分享 facebook

以小米公布數據，小米MIX Alpha採用的環繞螢幕將使顯示佔比達180.6%，而螢幕顯示層、觸控層與外側保護層均以分層貼合形式構成，但未透露此款手機實際尺寸與螢幕解析度。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

除了採用環繞螢幕構成手機機身外部，機身更以震動馬達產生回饋力道取代實體電源鍵、音量按鍵操作觸感，並且採用螢幕下指紋辨識設計，而聽筒部分則是以螢幕震動發聲技術取代，趨近感應元件等功能則是以超音波技術取代。

為了進一步保護螢幕，小米MIX Alpha分別採用鈦合金材質打造框體，並且透過精密陶瓷及藍寶石玻璃強化機身防護效果。

硬體規格部分則採用Qualcomm Snapdragon 855+處理器，搭配使用Snapdragon 50X 5G連網晶片，藉此對應5G連網功能，另外也分別搭載12GB記憶體與512GB儲存容量，內建電池容量為4050mAh，支援高達40W有線快充。

相機部分，則搭載與三星合作的1億800萬畫素表現感光元件ISOCELL Bright HMX，搭配1/1.33吋感光元件與光學防震設計，另外也配置2000萬畫素超廣角鏡頭，以及1200萬畫素景深鏡頭，支援兩倍光學變焦效果。

小米準備讓此款手機從11月起進入限量試產，最快會在今年底以前先於中國市場開放銷售，建議售價則高達人民幣19999元 (約新台幣8萬7500元)。而從先前經驗來看，應該會考量市場競爭與產能，因此這款手機進入台灣市場銷售的機會不大。

至於最終上市產品是否還會維持小米MIX Alpha名稱，或是改為不同上市採用名稱，暫時還無法確認。

小米MIX Alpha正面幾乎以無邊框形式呈現 分享 facebook

小米MIX Alpha 分享 facebook

小米MIX Alpha側面顯示狀態列，同時可以透過震動回饋方式呈現按鍵「觸感」 分享 facebook

小米MIX Alpha同樣搭載與三星合作的ISOCELL Bright HMX感光元件，對應1億800萬畫素解像能力，同時也搭載支援2000萬畫素的超廣角鏡頭，以及支援2倍光學變焦的1200萬畫素景深鏡頭 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》