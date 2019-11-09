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T-Mobile終於準備跟進開通5G網路 目標讓更多用戶享有高速上網

2019-11-09 10:33楊又肇

就在美國聯邦通訊委員會 (FCC)正式宣布批准T-Mobile和Sprint兩家電信業者合併消息後，T-Mobile很快地也宣布將於美國時間12月6日開通其5G網路服務

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而T-Mobile也公布旗下5G網路資費方案，預計從每月15美元價格起跳，其中包含2GB連網流量，以及不限時間的通話與簡訊服務，或是使用者也能選擇每月25美元方案，讓上網流量增加至5GB，相比Verizon、AT&T提供5G資費方案明顯有競爭較親民。

同時，T-Mobile也透露將在未來5年內，針對各個資費方案訂閱用戶額外在每年增加500MB的上網流量，意味選擇每月15美元的資費方案，在持續使用5年之後，將可獲得每月將近5GB的網路流量，使用每月25美元資費方案的話，連續使用5年則能有將近每月10GB的網路流量。

依照T-Mobile執行長John Legere說明，當T-Mobile首波5G網路服務上線時，將可讓2億名用戶能在服務開通首日享用5G網路，同時預期可在2019年底以前覆蓋至全美境內超過5000個城市、鄉鎮。

此外，John Legere也預期在與Sprint合併之後，將可藉由「5G for Good」目標，在2024年以前讓超過90%美國地區用戶能使用100Mbps的上網速度，同時也將成為可提供穩定網路連接服務的大型電信營運商。

T-Mobile同時也宣布成立連接英雄協議 (Connecting Heroes Initiative)，預計在未來10年免費向公家機構、非營利組織，以及在地警察局、消防局、緊急醫療系統提供5G連網資源，同時也預計透過千萬計畫 (Project 10Million)投資100億美元資金，藉此縮減數百萬名兒童在家學習落差問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

警察個資

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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