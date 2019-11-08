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iPhone 11 Pro Max夜拍大躍進 DXO名次敗給小米華為

2019-11-08 18:22INSIDE

先前我們針對 iPhone 11 Pro Max 進行一系列的評測，得利於軟體更新，在 iOS 13.2 的「Deep Fusion」更實現了強大的疊圖技術！

相機評測機構DXOMARK公布iPhone 11 Pro Max的成績，僅次華為...
相機評測機構DXOMARK公布iPhone 11 Pro Max的成績，僅次華為 Mate 30 Pro 和 小米 Mic CC9 Pro Premium。 歐新社
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先前我們針對 iPhone 11 Pro Max 進行一系列的評測，得利於軟體更新，在 iOS 13.2 的「Deep Fusion」更實現了強大的疊圖技術，就在今日相機評測機構 DXOMARK 公布 iPhone 11 Pro Max 的成績。

iPhone 11 Pro Max 在拍照獲得124 分，錄影則是為 102 分，綜合評分為 117 分，僅次華為 Mate 30 Pro 和 小米 Mic CC9 Pro Premium。iPhone 11 Pro Max 的音訊品質則以 71 分成為冠軍。

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Deep Fusion 讓細節大躍進

根據 DXOMARK 評價，蘋果得利於機器學習和圖像疊合技術全新「Deep Fusion」，讓iPhone Pro Max 在細節和紋理呈現進步顯著。可以更好地呈現寵物身上的毛和遠處的樹葉等精細部分，只有在光線不足的情況下，才會對細節有明顯的影響，噪點情形也比 XS Max 相比有所改善。

dxomark 官網截圖
dxomark 官網截圖
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在人像模式下拍攝時，新 iPhone 取得不錯的效果，但並非最好的。輕微深度估計誤差仍可見，但與 XS Max 相比，對象和背景上的噪點得到改善，不過在相機檢測到人臉時，似乎透過另一種圖像處理，讓臉部細節明顯柔化。

和前身一樣，iPhone 11 Pro Max 配備 2 倍長焦鏡頭。蘋果提高變焦時的圖像品質，近距離拍攝效果非常好。不過與其他長焦鏡頭設備相比仍略遜一籌，例如：華為 Mate 30 Pro 和 P30 Pro，兩者的差異遠距離拍攝更加顯而易見，像是放大時細節會下降，噪點情況也較為明顯。

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夜拍強大 僅被 Google 擊敗

至於夜拍功能，無論是在打開/關閉閃光燈或直接使用夜拍模式都表現良好，不過，由於人像拍攝和過度精細的細節渲染讓照片過度曝光，自動閃光模式效果較不佳。

Apple 的夜拍模式是目前為止最好的夜拍之一，僅被 Google 的夜視模式（Night Sight）擊敗。在某些情況下，可比標準閃光模式獲得更好的圖像品質，因此可以在夜間類別中為 iPhone 11 Pro Max 獲得更高的分數。

DXOMark 稱讚 iPhone 的攝影動態範圍和細節保留，快速自動對焦和突出的穩定性。與使用 iPhone XS 系列拍攝的照片相比，照片的可見噪點有顯著改善。

由於 HDR 動態範圍寬廣以及高光和陰影方面出色細節，iPhone 的錄影仍然表現出色，不過，評測員也發現天空或反光材質存在一些色調反射不穩定，更多實拍比較可前往DXOMark 頁面查看。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

攝影iPhone 11 Pro Max夜拍Deep Fusion

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