訪談／Intel將憑藉本身半導體技術銜接5G網路運算發展

針對Intel接下來的資料中心及邊緣運算應用發展，Intel資料中心事業群副總裁暨Xeon處理器與資料中心行銷總經理Lisa Spelman在稍早接受訪談時表示，將會藉由旗下半導體技術資源持續擴展不同面向的運算需求，同時也會因應5G連網應用發展，針對更多新興服務打造最佳運算平台。

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對於競爭對手也開始著重邊緣運算應用發展，同時憑藉本身顯示技術加速運算，或是藉由多核設計、採用更小製程強調在伺服器產品應用效益，Lisa Spelman則回應說明Intel本身持有龐大運算技術資源，同時也強調競爭對手的運算架構依然需要使用Intel產品作為輔助。

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同時，Lisa Spelman也說明目前從小規模的邊緣運算到大規模的雲端協同運算需求，Intel都有完整的應用解決方案，即便是在人工智慧、電腦視覺等應用也均有對應技術產品，因此並不擔心市場競爭是否被人超越。

除此之外，針對接下來的5G連網應用發展，Intel目前也藉由旗下Xeon系列處理器、Optane記憶體技術、FPGA架構應用，以及Nervana人工智慧處理器對應使用模式更為複雜、建置環境更加嚴苛的邊緣運算需求，並且與既有雲端協同運算模式結合，藉此建構更具彈性的運算架構，讓邊緣運算能填補終端裝置與雲端之間的運算空缺。

以串流影音應用為例，傳統直接透過雲端伺服器進行串流運作的話，勢必要在雲端伺服器網路吞吐量、系統負荷能力加倍投資，以利高流量負載情況下仍可維持流暢運作，但如果藉由分散各地區的邊緣運算伺服器分攤存取流量，不僅能將運算需求分攤到各地，同時在整體建置成本、維護成本也更能達到節約效果，使得近年開始有不少廠商加倍投資邊緣運算應用。

藉由讓網路傳輸頻寬長時提昇，藉此因應高負載的串流影音播放使用需求 分享 facebook

藉由Xeon處理器與Nervana人工智慧推論加速器，將能快速識別影片內容場景、物件，進而在影片內容即時加上合適廣告內容 分享 facebook

尤其在接下來的5G網路發展階段，預期將會有更多物聯網、車聯網，乃至於智慧城市應用大幅成長，同時也預期改變未來運算使用模式。因此，Lisa Spelman表示Intel將憑藉本身長年累積的半導體技術做好完全準備。

對於競爭對手強調的顯示技術加速運算、採用多核與更小製程設計，Lisa Spelman強調這些都是Intel接下來將會陸續布局發展項目，因此並不擔心是否在邊緣運算、資料中心技術應用競爭失去優勢。

Intel在邊緣運算應用需求打造的搭載無線網路傳輸模組的邊緣算伺服器 分享 facebook

而對於先前透露代號Lakefield處理器將會採用全新架構設計，未來是否也意味日後Xeon系列處理器也有可能迎接大幅度架構改變，Lisa Spelman對此表示雖然目前無法透露相關細節，但預期日後確實會持續導入更多設計，讓Xeon系列處理器能有更大運算效能表現。

至於針對NVIDIA收購Mellanox，藉此強化伺服器網路傳輸吞吐表現，進而讓伺服器運算效能表現可隨著網路傳輸效率增加而提昇的作法，Lisa Spelman表示確實這樣的發展吸引不少業界關注，但這也會是未來Intel發展方向之一，而本身在5G網路應用、網通技術也已經有相當投入發展。

另外，除了持續在硬體應用發展部分，Lisa Spelman也強調在軟體整合的重要性，因此不僅在與微軟、Google、AWS在內雲端服務平台有高度整合，針對Kubernetes容器技術、SAP Hana等第三方軟體技術應用也會持續擴展，甚至本身也會隨著硬體發展。而使軟體技術同步成長，藉此達成軟硬體整合效益。

Intel資料中心事業群副總裁暨Xeon處理器與資料中心行銷總經理Lisa Spelman 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》