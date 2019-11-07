促進正向市場競爭 美國聯邦通訊委員會正式批准T-Mobile、Sprint合併

如先前消息，美國聯邦通訊委員會 (FCC)正式批准T-Mobile和Sprint兩家電信業者合併，並且強調此項交易將帶動合理的市場競爭。

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依照美國聯邦通訊委員會說明，T-Mobile和Sprint合併之後將有利接下來的5G網路市場發展，同時也能促進資費方案市場正向競爭，預期將能讓消費者獲得更合理的服務收費。

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而批准兩家電信業者合併，同時也包含T-Mobile和Sprint承諾在未來3年內加速佈署5G網路服務，並且讓5G網路服務覆蓋率可達97%，甚至預計在未來6年內讓美國境內90%使用者能使用每秒100兆位元傳輸率的行動網路服務。

在批准條件裡，若T-Mobile和Sprint無法達成此項目標，將被美國聯邦通訊委員會裁罰20億美元以上罰金。

另一個獲得批准的條件，則是Sprint必須出售旗下小型電信業務服務Boost Mobile，而T-Mobile也必須出售其持有Dish Network股權，並且提供Dish Network旗下2萬組無線網路基站與零售通路資源，讓Dish Network在未來7年內可使用T-Mobile網路連接資源，主要是希望在T-Mobile與Sprint合併後形成足以抗衡競爭勢力。

未來T-Mobile和Sprint合併之後，將能有足夠能力與AT&T、Verizon競爭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》