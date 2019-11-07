簡單玩／不僅拍更清楚 同時還能拍各種場景的小米Note 10

在稍早於中國市場以小米CC9 Pro名稱揭曉後，小米隨後也在西班牙正式揭曉以小米Note 10為稱的海外銷售版本，並且確認將會在台灣地區上市。筆者此次提前取得預計會在台灣地區銷售的小米Note 10，並且實際體驗1億800萬畫素鏡頭的拍攝效果，同時也與先前採6400萬畫素鏡頭的Redmi Note 8 Pro進行比較。

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簡單回顧一下硬體規格，基本上海外版本設計的小米Note 10，與先前在中國市場銷售的小米CC9 Pro基本上採用相同硬體設計，分別採用6.47吋、解析度為2340 × 1080設計的雙側曲面AMOLED螢幕，同樣採用水滴造型瀏海設計，並且搭配Qualcomm Snapdragon 730G處理器，記憶體則提供6GB與8GB規格，儲存容量分別提供128GB與256GB，電池容量為5260mAh，支援最高30W快充。

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機身一樣提供黑「暗夜魅影」、綠「魔法綠境」，以及漸層白「冰雪極光」三款配色，連接埠也維持採用USB-C設計，並且保留3.5mm耳機孔與紅外線功能，原廠隨附充電器一樣支援30W快充規格，而機身重量也因為搭載大電池容量設計，因此增加至208公克，同時背面相機模組也相對突出，使得機身背面無法水平放置桌面，但配合使用保護殼的話就不會有太大問題。

至於作業系統部分，小米Note 10同樣搭載以Android 9.0為基礎，搭配使用MIUI 11的操作介面，並且加入支援GMS (Google Mobile Service)服務，因此能夠使用Google Play Store、YouTube、Google Search在內原生整合應用服務。

小米Note 10白色款「冰雪極光」與黑色款「暗夜魅影」 分享 facebook

1億800萬畫素是什麼樣的感覺？

此次首度在小米手機採用5組鏡頭設計的主相機模組，標榜對應全場景拍攝使用需求，分別搭載高達1億800萬畫素超高解像力表現的主鏡頭，以及對應2倍光學變焦、支援柔光拍攝效果的1200萬畫素人像鏡頭，另外則搭配支援5倍光學變焦的500萬畫素長焦鏡頭，可以透過四組鏡頭以接力方式實現10倍混合變焦與高達50倍數位變焦，並且搭配2000萬畫素、117度超廣角鏡頭與1.5公分近拍的超近微距鏡頭。

其中，對應1億800萬畫素超高解像力表現的主鏡頭，採用的是小米與三星合作打造的ISOCELL Bright HMX感光元件，分別採用1/1.33吋感光元件面積與f/1.7光圈設計，本身支援光學防震與f/1.69光圈規格，同時也對應1.6um像素感光面積與4合1像素合併的Super Pixel技術，並且支援拍攝2700萬畫素規格的RAW檔案。

首度採用5組不同規格鏡頭設計的主相機模組，最高對應1億800萬畫素解像能力 分享 facebook

1億800萬畫素拍攝結果可以透過數位裁切進行高解像放大效果 分享 facebook

而從實際拍攝1億800萬畫素影像的檔案大小，會隨著拍攝影像複雜程度有明顯儲存容量大小差異，加上切換拍攝RAW檔案實僅能固定在2700萬畫素，似乎顯示ISOCELL Bright HMX感光元件實際原生畫素其實是單位面積較大的2700萬畫素規格，只是透過像素裁接方式呈現1億800萬畫素表現，另外也仍可透過4合1像素合併方式「恢復」原本單位像素感光面積，藉此提昇最終影像畫質與色彩層次感表現。

因此在實際使用時，使用者在一般拍攝情況並不會因為1億800萬畫素表現，進而犧牲整體進光量表現，以及實際拍攝速度體驗，反而可以在適合時間才選擇使用1億800萬畫素拍攝超高解像表現的照片，一般時候則可透過4合1像素合併拍攝足夠清晰且明亮的照片。

要特別留意的部分，若在低光環境 (例如夜景)使用1億800萬畫素模式拍攝，系統將會花費較多時間進行後續運算，使得整體儲存時間也會被拉長，此時將無法操作相機其他功能，必須等待系統完成影像儲存，或是強制跳出相機功能，並且重新開啟，才能讓相機功能恢復可操作狀態。

由於主相機模組較突出，裸機情況下會造成無法以機身背面平放在桌面 分享 facebook

不同鏡頭拍攝效果：一般、超廣角、5倍光學變焦

一般 超廣角 5倍光學變焦

不同鏡頭拍攝效果：一般、10倍混合變焦、50倍數位變焦

一般 10倍混合變焦 50倍數位變焦

不同鏡頭拍攝效果：夜間一般、夜間50倍數位變焦

夜間一般 50倍數位變焦

不同鏡頭拍攝效果：1.5公分近距離拍攝

標準及1億800萬畫素拍攝比較：

標準畫素拍攝結果 1億800萬畫素拍攝結果

1億800萬畫素與中央10%裁切比較：

1億800萬畫素拍攝結果 中央10%裁切結果

小結

此次小米Note 10最大特色除了搭載1億800萬畫素鏡頭，其實還包含首度搭載5組主相機鏡頭的設計，藉此透過不同鏡頭對應各種拍攝需求，甚至也是第一次在手機搭載兩組不同光學變焦距離的長焦鏡頭，另外也滿足超廣角拍攝與近距離拍攝使用需求，也難怪中國銷售版本的小米CC9 Pro能在DXOMARK評價結果獲得121高分，甚至在攝影功能評分結果在目前DXOMARK評價手機產品名列第一。

也許一般使用者實際上很少會使用1億畫素規格拍攝影像，畢竟拍攝日常生活場景的照片，通常1000萬畫素上下的解像表現就已足夠。但是以產品行銷角度來看，1億800萬畫素解像能力表現確實相當吸睛，甚至在特定情況，例如要在照片以數位放大形式進行裁切使用的話，更高的畫素解像表現就顯得更加重要。

而從先前Google在Pixel 4系列手機藉由演算法，搭配兩組鏡頭進行影像資訊補正實現超高解像表現的數位變焦效果來看，若小米Note 10也能實現相同的演算法搭配的話，或許還能實現更高解像能力表現的數位變焦結果。

另外，此次用在小米Note 10的1億800萬畫素感光元件ISOCELL Bright HMX，或許接下來也會應用在三星預計推出的新款旗艦手機Galaxy S11，但是否會採用與小米相同設計，目前自然還是處於猜測階段。

實機外觀

小米Note 10實際盒裝 分享 facebook

此次開箱的是歐規版本小米Note 10，所有盒裝物品中包含支援30W快充的充電器 分享 facebook

此次開箱的是歐規版本小米Note 10，所有盒裝物品中包含支援30W快充的充電器 分享 facebook

支援30W快充的充電器 分享 facebook

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採用前後雙側曲面機身設計 分享 facebook

6.47吋螢幕維持採用水跡造型瀏海設計 分享 facebook

雙SIM卡插槽並未額外提供放置micro SD記憶卡功能 分享 facebook

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》