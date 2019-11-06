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動眼看／可拍更多影像細節、可對應各種拍攝場景的小米CC9 Pro

2019-11-06 09:06楊又肇

在此次發表會後，我們利用一點時間在現場體驗這款搭載1億800萬畫素解像能力鏡頭設計的小米CC9 Pro。

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從去年宣布成立相機部門，計畫讓手機相機拍攝表現進一步提昇後，小米不僅持續在後來推出新機加強相機拍攝功能，更與Sony、三星持續攜手合作感光元件，甚至今年更與三星合作打造解像能力高達1億800萬畫素的ISOCELL Bright HMX，並且應用在此次推出的小米CC9 Pro。

實現超高畫素解像力表現

藉由高超畫素提昇相機解像能力的想法，早在2012年由Nokia推出的Nokia 808 PureView設計裡，就已經藉由4100萬畫素的1/1.2吋感光元件，搭配f/2.4光圈的Zeiss全非球面鏡頭記錄當時算是超高解像能力表現的影像結果。

但可惜當時還沒有足夠的相機調整技術，加上沒有光學防震，以及對焦速度過慢等問題，使得Nokia 808 PureView的設計最終變成只是個理想，實際使用表現卻不盡人意。

在小米CC9 Pro的設計中，則是藉由1億800萬畫素解像能力鏡頭設計，搭配光學防震與更快對焦拍攝等使用體驗，讓超高解像表現的拍攝需求得以實現。

由上至下分別為500萬畫素的5倍光學變焦鏡頭、1200萬畫素的2倍光學變焦人像鏡...
由上至下分別為500萬畫素的5倍光學變焦鏡頭、1200萬畫素的2倍光學變焦人像鏡頭、1億800萬畫素主鏡頭、2000萬畫素的117度超廣角，以及1.5公分近拍的200萬畫素微距鏡頭
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不過，畢竟採用超高畫素換取更驚人的解像力表現，因此這顆鏡頭若是在夜間以1億800萬畫素形式拍攝的話，代價就是必須花費更久時間等待相機完成後續運算，以及儲存工作。因此要使用1億800萬畫素拍攝的話，建議還是在光源充足情況下會比較好。

採用1億800萬畫素鏡頭的另一個缺點，就是讓相機模組變得有些突出，但基本上搭配使...
採用1億800萬畫素鏡頭的另一個缺點，就是讓相機模組變得有些突出，但基本上搭配使用保護殼就可以獲得改善
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用「堆料」方式打造相機？

而回到小米CC9 Pro的相機設計，就如同小米執行長雷軍並不諱言表示是以「堆料」形式建構，因此除了提供超高解像表現的1億800萬畫素鏡頭設計，同時也提供針對人像拍攝需求打造的1200萬畫素、2倍光學變焦鏡，以及對應5倍光學變焦的500萬畫素鏡頭，並且能透過四組相機鏡頭接續完成10倍混合變焦，以及50倍數位變焦，另外也提供可拍攝117度視角範圍的2000萬畫素超廣角鏡頭，並且搭配可拍攝1.5公分近物的200萬畫素微距鏡頭。

至於在前置鏡頭部分，則是配置3200萬畫素、1.6μm感光面積，並且支援4合1像素合併的拍攝效果，同時也能藉由人工智慧、微光拍攝對應不同場景拍攝需求，並且呼應小米CC系列不僅強調煮相機拍攝效果，就連前置鏡頭也同樣強化的設計理念。

這樣的情況下，似乎也不意外小米CC9 Pro在DXOMARK稍早評價獲得121分，與華為Mate 30 Pro並列目前排名第一順位，甚至在錄影拍攝表現超越Mate 30 Pro，獲得102分的評價，而靜態拍攝則是獲得130分，其中有不少因素或許與符合DXOMARK評分計算標準，亦即可滿足絕大多數拍攝場景需求的設計。

並非僅著重相機使用體驗

其他部分，小米CC9 Pro倒也沒有將所有特色全部聚焦在拍攝功能，包含手機外型設計為了符合能放置增大的相機模組，進而採用前後雙側曲面機身設計，同時也讓電池容量增加至5260mAh，雖然整體讓重量增加至208公克，但顯然能讓相機拍攝功能提昇、電池使用時間增加，基本上還是相當值得。

而處理器採用Qualcomm Snapdragon 730G，雖然不比Snapdragon 855等級效能表現，但在絕大部分的使用需求也都足夠，甚至此款處理器針對遊戲應用體驗還有額外加成表現，記憶體則採用目前相對普及的6GB或8GB規格設計，但對於一款強調超高解析度拍攝表現的手機來說，僅配置128GB或256GB儲存容量，同時還沒有額外提供micro SD記憶卡擴充設計，似乎有點不足，因此這部份僅能仰賴外部儲存設備，或是透過雲端儲存服務同步備份，藉此減緩內部儲存空間可能面臨不足情況。

另外，小米CC9 Pro同時提供紅外線模組、增加NFC功能、底部保留3.5mm耳機孔，並且支援30W快充設計，對於絕大部分的手機使用需求也都能滿足，而包含「暗夜魅影」、「魔法綠境」，以及「冰雪極光」三款配色在內的質感外觀設計，加上價格鎖定在人民幣2799起跳價格，最高僅為3499元的情況，顯然將能吸引更多消費市場青睞。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

小米

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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