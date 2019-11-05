搭載1億800萬畫素、可拍更多影像細節的小米CC9 Pro正式揭曉

先前就已經公布不少規格消息的小米CC9 Pro，稍早終於在小米科技園區舉辦的發表會上正式揭曉。

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依照小米說明，小米CC系列主要聚焦在拍照功能表現，此次推出的小米CC9 Pro更是鎖定更高階的相機拍攝表現。

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在先前確認消息中，小米CC9 Pro分別採用6.47吋、解析度為2340 × 1080設計的雙側曲面AMOLED螢幕，並且採用水滴造型瀏海設計，搭配Qualcomm Snapdragon 730G處理器，記憶體則提供6GB與8GB規格，儲存容量分別提供128GB與256GB，電池容量為5260mAh，支援最高30W快充，可在半小時內充滿58%電量，並且在65分鐘將手機電量充滿。

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機身重量則因為搭載較大電池容量設計，因此增加至208公克，分別提供黑「暗夜魅影」、綠「魔法綠境」，以及漸層白「冰雪極光」三款配色，連接埠採用USB-C設計，並且保留3.5mm耳機孔、紅外線發射孔，原廠隨附充電器也支援30W快充規格，另外也支援臉部解鎖與更快的螢幕下指紋解鎖，作業系統則搭載新版MIUI 11。

至於此次首度在小米手機採用5組鏡頭設計的主相機模組，則是標榜對應全場景拍攝使用需求，分別搭載高達1億800萬畫素超高解像力表現的主鏡頭，以及對應2倍光學變焦、支援柔光拍攝效果的1200萬畫素人像鏡頭，另外則搭配支援5倍光學變焦的500萬畫素長焦鏡頭，並且搭配2000萬畫素、117度超廣角鏡頭與1.5公分近拍的超近微距鏡頭。

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其中，對應1億800萬畫素超高解像力表現的主鏡頭，採用的是小米與三星合作打造的ISOCELL Bright HMX感光元件，分別採用1/1.33吋感光元件面積與f/1.7光圈設計，本身支援光學防震與f/1.69光圈規格，同時也對應1.6um像素感光面積與4合1像素合併的Super Pixel技術，並且支援拍攝2700萬畫素規格、支援極致夜景拍攝效果的RAW檔案。

而對應10倍混合變焦與高達50倍數位變焦部分，則是採用4組相機鏡頭交互接續變焦實現，相比競爭對手採用3組鏡頭接續變焦有更好變焦表現。另外，採3200萬畫素的前置鏡頭，則是支援電影般的拍攝效果，同時也支援暗光環境拍攝表現。

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依照DXOMARK網站評價結果，小米CC9 Pro在尊享版獲得與華為Mate 30 Pro相同的121分，其中在錄影表現更獲得102分表現。

建議售價部分，小米CC9 Pro將以人民幣2799元、3099元與3499元價格上市，預計從即日起開放預購，並且將在11月11日開放銷售。

接下來小米也準備在11月6日於西班牙地區舉辦發表活動，先前已經有消息指稱將會推出名為小米Note 10的新機，而這款新機是否就是小米CC9 Pro的海外版，藉時應該就會有更具體消息公布。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》