iPhone手機17款App含木馬病毒 遠端遙控讓用戶訂閱收費內容
2019-11-05 10:36聯合新聞網 綜合報導
蘋果手機用戶下載程式時要當心惡意程式入侵，國外資安網站「wandera.com」10月24日公布調查結果，在App Store上有17個應用程式中隱藏木馬病毒，令使用者點進惡意廣告，從中騙取大筆金錢。
Wandera報告中指出，這17款App含有點擊式木馬病毒，這種程式會跳出大量的網路廣告，讓使用者點擊後，為攻擊者帶來大筆的流量收入。然而報告中還提到，這些受感染的App中還加裝「C&C服務器」，讓攻擊者可以從遠端替用戶手機加裝App，並藉此訂閱高額收費的內容。
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這17款App都是由印度一家「AppAspect Technologies Pvt」製作並上架，當中包括各種生產力工具、搜尋平台、就連瑜珈應用程式也包含其中。目前App Store已將受感染的App全數下架。
Wandera指出，這些應用程式應是事後才連結C&C服務器，一開始才能通過安全審查上架。該網站建議可在手機中加裝防毒軟體，阻隔程式與C&C服務器連結。另外也可以透過app安全審查，以確保app值得信任。
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