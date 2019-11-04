Motorola螢幕可凹折手機實際外觀再曝 底下搭載實體指紋辨識器

先前已經有疑似實機外觀圖像曝光後，微博上再度有消息透露Motorola預計以RAZR品牌打造的螢幕可凹折手機實際外觀，而相關消息則是進一步透露具體硬體規格。

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從相關圖像顯示，Motorola此款新機將採用單面、可直向凹折設計的螢幕，而機身下緣部分則是放置指紋辨識模組，同時也可能在內部放置電池等元件。

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而從Twitter傳出硬體規格，則是透露此款新機將採用Qualcomm Snapdragon 710處理器，螢幕則採用解析度為2142 x 876與6.2吋設計，並且由京東方提供，並非採用TCL旗下華星光電提供產品。

此外，相關消息更透露此款螢幕可凹折手機折合後，外側將保留一組解析度為800 x 600，面積為2.69吋設計螢幕，同樣由京東方提供，預期是為了讓使用者方便檢視即時訊息內容，或是來電內容。

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其他部分則包含採用4GB或6GB記憶體，以及64GB或128GB儲存容量，電池則可能採用2510mAh容量設計，至於手機部分則可能同時推出美國電信業者Verizon客製化版本，或是針對國際市場打造規格。

先前也有消息傳出Motorola此款螢幕可凹折手機硬體規格消息，但似乎與此次傳出規格有些落差，因此最終細節依然要以Motorola實際公布為準。

目前消息顯示，Motorola預期會採用全新RAZR品牌標誌，採用全英文字母小寫且圓滑字型設計，似乎想呼應全新螢幕可凹折形式形象。

Motorla預計在美國時間11月13日舉辦新機發表活動，預期將會進一步揭曉此款冠上RAZR品牌的螢幕可凹折手機實際細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》