小米CC9 Pro確認搭載S730G處理器 海外版將以小米Note 10為稱

持續曝光小米CC9 Pro新機規格消息後，小米稍早確認此款新機將會採用Qualcomm Snapdragon 730G處理器，同時也預計提供「魔法綠境」與「冰雪極光」兩款配色，另外則是搭載解析度為2340 × 1080的6.47吋OLED螢幕，並且採用水滴造型瀏海設計。

分享 facebook

而在記憶體方面，小米CC9 Pro最高搭載12GB與256GB儲存容量，同時機身搭載主相機5組鏡頭，分別為配置一億畫素、1/1.33吋感光元件與f/1.7光圈設計的主相機鏡頭，以及配置支援10倍混合變焦、最高支援50倍數位變焦的超長焦鏡頭，另外也配置2000萬畫素、117度超廣角鏡頭與1.5公分近拍的超近微距鏡頭，並且搭載1200萬畫素、50mm焦段與1.4um像素感光面積設計的經典人像鏡頭。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

至於此次由小米確認將採用Snapdragon 730G處理器，意味小米CC9 Pro在海外市場將以小米Note 10名稱推出，預計會在11月14日於波蘭首都華沙舉辦新品發表會，而接下來應該也會在台引進此款新機。

另外，小米也確認將由藝人TFBOYS的王源，以及張子楓擔任此次新機代言人，並且釋出與iPhone 11 Pro Max的夜景拍攝比較。

小米CC9 Pro將會在11月5日下午2點率先於中國市場揭曉，同時準備推出全新小米電視5，以及全新小米手錶。

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》