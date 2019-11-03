為2030年作準備 Intel、Sony與NTT加盟發展6G網路
雖然將手機數據晶片業務轉售給蘋果，但並非意味Intel會在5G連網技術應用發展棄守，甚至稍早更宣布將與Sony、NTT攜手合作發展6G網路技術，預計在2030年以前提出相關應用。
Intel、Sony與NTT (日本電信電話)宣布將在明年於美國設立研究6G網路技術機構，並且邀請更多跨國公司加盟，預計在2030年以前提出相關應用，其中更包含藉由先進半導體技術改變現有手機使用模式。
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除了Intel、Sony與NTT，目前包含Nokia、聯發科、Qualcomm、Ericsson在內企業都已經開始投入6G網路準備，即便目前5G網路發展才正要開始普及化，但是依照網路技術普遍每隔10年就會有大幅改變情況，甚至新技術發展腳步越來越快的趨勢下，預先做好更俱全準備將能在日後發展帶來更大優勢。
目前美國、中國與韓國地區已經接連推出5G網路服務，同時也已經開始針對一般消費市場提供應用服務資費方案，接下來包含歐洲市場、日本市場，甚至台灣地區也都準備進入5G網路服務商轉階段，預期將使更多網通晶片廠商積極投入下一階段發展。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
楊又肇
聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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