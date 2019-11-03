親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

限時遛狗、不得擾民、積分扣點…在陸養狗比養車還難

為2030年作準備 Intel、Sony與NTT加盟發展6G網路

2019-11-03 10:26楊又肇

雖然將手機數據晶片業務轉售給蘋果，但並非意味Intel會在5G連網技術應用發展棄守，甚至稍早更宣布將與Sony、NTT攜手合作發展6G網路技術，預計在2030年以前提出相關應用。

分享

Intel、Sony與NTT (日本電信電話)宣布將在明年於美國設立研究6G網路技術機構，並且邀請更多跨國公司加盟，預計在2030年以前提出相關應用，其中更包含藉由先進半導體技術改變現有手機使用模式。

除了Intel、Sony與NTT，目前包含Nokia、聯發科、Qualcomm、Ericsson在內企業都已經開始投入6G網路準備，即便目前5G網路發展才正要開始普及化，但是依照網路技術普遍每隔10年就會有大幅改變情況，甚至新技術發展腳步越來越快的趨勢下，預先做好更俱全準備將能在日後發展帶來更大優勢。

目前美國、中國與韓國地區已經接連推出5G網路服務，同時也已經開始針對一般消費市場提供應用服務資費方案，接下來包含歐洲市場、日本市場，甚至台灣地區也都準備進入5G網路服務商轉階段，預期將使更多網通晶片廠商積極投入下一階段發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

半導體韓國

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

華為Mate 20 X 5G連網版本新台幣3萬有找 預計11/7正式推出

2019-11-03 10:16

蘋果暗示未來可能推行按月訂閱使用iPhone、iCloud在內服務

2019-11-03 10:15

中華電信迎雙11 指定方案搭配家電1+1好禮送

2019-11-01 16:01

動手玩／主打6400萬畫素相機、遊戲功能的Redmi Note 8 Pro

2019-11-01 15:33

比一比／同為6400萬畫素高超解像表現，realme XT、Redmi Note 8 Pro誰能勝出？

2019-11-01 15:20

華為Mate 20 X 5G 7日在台上市售價29,900元

2019-11-01 12:24

電信五雄雙11促銷 大拚場

2019-11-01 02:43

iPhone購買改每月訂用制？ 蘋果早就為此鋪路了

2019-10-31 21:00

熱門文章

GoPro Hero 8到底要不要買？ 十大理由分析給你聽

2019-11-02 20:58

台灣註冊百度帳號教學 沒大陸門號也能接收簡訊驗證碼

2019-11-02 16:45

暴雪事件後續！三菱汽車證實停止贊助《爐石》大師賽

2019-11-02 22:09

Google收購Fitbit 稱「數據不做廣告用途」

2019-11-02 13:25

《暗黑破壞神4》揭曉！將讓玩家更沉浸在暗黑劇情故事

2019-11-03 10:41

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top