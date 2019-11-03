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限時遛狗、不得擾民、積分扣點…在陸養狗比養車還難

華為Mate 20 X 5G連網版本新台幣3萬有找 預計11/7正式推出

2019-11-03 10:16楊又肇

先前確認在台推出的Mate 20 X 5G連網版本，稍早確認將以新台幣29900元建議售價在台上市，預計11月7日起正式推出。

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依照華為在台總代理訊崴技術公布消息，Mate 20 X 5G連網版本在台上市版本將會推出翡冷翠色款式，記憶體容量搭載8GB規格，而儲存容量也將採用256GB設計，其他部分則搭載7.2吋螢幕、Kirin 980處理器，以及Balong 5000 5G連網晶片，並且配置4200mAh電池容量與40W快充規格。

雖然目前台灣市場尚未正式開通5G網路服務，但Mate 20 X 5G連網版本本身採5G+4G雙網路系統設計，因此依然可直接使用現有4G網路服務，加上5G網路技術上也向下相容既有4G網路服務，因此仍可實現雙SIM卡、雙4G連網使用模式。

此時宣布引進Mate 20 X 5G連網版本，除了暫緩下半年度旗艦手機Mate 30系列尚未進入台灣市場銷售的空缺，同時也因應接下來台灣市場準備開通5G連網服務預先作準備。

Mate 20 X 5G連網版本預計在11月1日至6日間開放華為線下、線上通路預購，並且預計在11月7日開放銷售，並且加贈CP84 40W超級快充組、1TB備咖、一年延長保固，以及一年螢幕保固免費維修一次服務。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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