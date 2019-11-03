華為Mate 20 X 5G連網版本新台幣3萬有找 預計11/7正式推出
先前確認在台推出的Mate 20 X 5G連網版本，稍早確認將以新台幣29900元建議售價在台上市，預計11月7日起正式推出。
依照華為在台總代理訊崴技術公布消息，Mate 20 X 5G連網版本在台上市版本將會推出翡冷翠色款式，記憶體容量搭載8GB規格，而儲存容量也將採用256GB設計，其他部分則搭載7.2吋螢幕、Kirin 980處理器，以及Balong 5000 5G連網晶片，並且配置4200mAh電池容量與40W快充規格。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
雖然目前台灣市場尚未正式開通5G網路服務，但Mate 20 X 5G連網版本本身採5G+4G雙網路系統設計，因此依然可直接使用現有4G網路服務，加上5G網路技術上也向下相容既有4G網路服務，因此仍可實現雙SIM卡、雙4G連網使用模式。
此時宣布引進Mate 20 X 5G連網版本，除了暫緩下半年度旗艦手機Mate 30系列尚未進入台灣市場銷售的空缺，同時也因應接下來台灣市場準備開通5G連網服務預先作準備。
Mate 20 X 5G連網版本預計在11月1日至6日間開放華為線下、線上通路預購，並且預計在11月7日開放銷售，並且加贈CP84 40W超級快充組、1TB備咖、一年延長保固，以及一年螢幕保固免費維修一次服務。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
楊又肇
聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
留言