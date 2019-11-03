蘋果暗示未來可能推行按月訂閱使用iPhone、iCloud在內服務
在稍早的財報會議中，蘋果執行長Tim Cook除了說明上一季各項產品銷售表現，同時也提及將針對Apple Card用戶提供24期零利率分期的iPhone購機方案，預計今年底以前推出。除此之外，在相關回應說法中，Tim Cook似乎更透露未來有可能藉由按月「訂閱」形式，讓使用者更容易獲得iPhone新機，以及包含Apple Music與iCloud在內服務。
雖然相關回應說法中，Tim Cook僅表示目前蘋果正在針對iPhone銷售模式嘗試不同方式，但是從先前的搭配門號銷售方案，以及舊機換購模式，到去年開始針對iPhone XR的降價促銷，顯示蘋果確實針對iPhone構思不同刺激銷售的市場策略。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
而藉由按月訂閱方式增加iPhone機種市佔率，同時也綁定蘋果旗下重點服務，或許也能吸引更多使用者，尤其是企業端用戶，以及更多追求蘋果產品的消費者，藉由每月僅需支付相對較少的金額，即可維持每年使用新機，並且讓蘋果服務用戶人數增加，甚至增加黏著使用人數。
目前蘋果開始針對購買旗下新產品的用戶提供免費一年使用的Apple TV+服務，期望在未來一年讓旗下串流影音服務人數可以大幅增加，但尚未比照其他業者推出大型同捆訂閱服務方案模式，因此使用者僅能透過各別訂閱方式使用Apple TV+、Apple Arcade，或是Apple Music服務。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
楊又肇
聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
留言