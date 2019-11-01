比一比／同為6400萬畫素高超解像表現，realme XT、Redmi Note 8 Pro誰能勝出？
先前已經分別針對realme XT進行開箱，同時也實際體驗Redmi Note 8 Pro，那麼就來實際體驗兩款同樣標榜搭載6400萬畫素、三星ISOCELL Bright GW1感光元件設計的主相機鏡頭拍攝表現。
此次比較會分別針對兩款手機搭載的6400萬畫素、三星ISOCELL Bright GW1感光元件設計的主相機鏡頭，分別在以4組像素合併的1600萬畫素拍攝模式表現，以及6400萬畫素拍攝模式下的影像呈現結果差異。
實際規格比較
實際效能比較
註：因為CPU-Z識別問題，realme XT實際上搭載的是Qualcomm Snapdragon 712處理器，但CPU-Z將其誤判為Snapdragon 845處理器規格。
|realme XT效能
|Redmi Note 8 Pro效能
另外，簡單比較兩款手機的相機操作介面，筆者個人比較偏好Redmi Note 8 Pro的介面設計，在整體操作相對直覺，無論是要在一般1600萬畫素模式下拍攝一般廣角主鏡頭、120°超廣角或兩倍長焦景象，甚至要切換6400萬畫素、夜景拍攝模式都比較直覺，反觀realme XT的介面排列就可能需要一點時間習慣，甚至以圖示形式呈現超廣角切換功能，對使用者可能也需要一點時間理解。
|realme XT相機介面
|Redmi Note 8 Pro相機介面
實際解像能力表現比較：6400萬畫素對比10%中央裁切
|realme XT
|Redmi Note 8 Pro
|一般焦段拍攝
|一般焦段拍攝
|10%中央裁切
|10%中央裁切
實際解像能力表現比較：1600萬畫素拍攝
|realme XT
|Redmi Note 8 Pro
實際解像能力表現比較：6400萬畫素拍攝
|realme XT
|Redmi Note 8 Pro
《原文刊登於合作媒體 realme XT、Redmi Note 8 Pro原廠盒裝[/caption]
此次比較會分別針對兩款手機搭載的6400萬畫素、三星ISOCELL Bright GW1感光元件設計的主相機鏡頭，分別在以4組像素合併的1600萬畫素拍攝模式表現，以及6400萬畫素拍攝模式下的影像呈現結果差異。
實際規格比較
※相關連結》
實際效能比較
註：因為CPU-Z識別問題，realme XT實際上搭載的是Qualcomm Snapdragon 712處理器，但CPU-Z將其誤判為Snapdragon 845處理器規格。
|realme XT效能
|Redmi Note 8 Pro效能
另外，簡單比較兩款手機的相機操作介面，筆者個人比較偏好Redmi Note 8 Pro的介面設計，在整體操作相對直覺，無論是要在一般1600萬畫素模式下拍攝一般廣角主鏡頭、120°超廣角或兩倍長焦景象，甚至要切換6400萬畫素、夜景拍攝模式都比較直覺，反觀realme XT的介面排列就可能需要一點時間習慣，甚至以圖示形式呈現超廣角切換功能，對使用者可能也需要一點時間理解。
|realme XT相機介面
|Redmi Note 8 Pro相機介面
[caption id="attachment_113635" align="aligncenter" width="1000"] realme XT、Redmi Note 8 Pro (左)[/caption]
[caption id="attachment_113634" align="aligncenter" width="1000"] realme XT、Redmi Note 8 Pro (左)均搭載三星ISOCELL Bright GW1感光元件，對應最高6400萬畫素解像能力，但一般拍攝模式還是會維持1600萬畫素規格，並且透過4組像素合併方式，讓單一面積畫素進光量增加[/caption]
實際解像能力表現比較：6400萬畫素對比10%中央裁切
|realme XT
|Redmi Note 8 Pro
|一般焦段拍攝
|一般焦段拍攝
|10%中央裁切
|10%中央裁切
實際解像能力表現比較：1600萬畫素拍攝
|realme XT
|Redmi Note 8 Pro
實際解像能力表現比較：6400萬畫素拍攝
|realme XT
|Redmi Note 8 Pro
留言