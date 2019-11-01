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台男曬貌美越南妻合照 網友爆黑暗內幕：騙局一場

比一比／同為6400萬畫素高超解像表現，realme XT、Redmi Note 8 Pro誰能勝出？

2019-11-01 15:20楊又肇

先前已經分別針對realme XT進行開箱，同時也實際體驗Redmi Note 8 Pro，那麼就來實際體驗兩款同樣標榜搭載6400萬畫素、三星ISOCELL Bright GW1感光元件設計的主相機鏡頭拍攝表現。

realme XT、Redmi Note 8 Pro原廠盒裝
realme XT、Redmi Note 8 Pro原廠盒裝
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此次比較會分別針對兩款手機搭載的6400萬畫素、三星ISOCELL Bright GW1感光元件設計的主相機鏡頭，分別在以4組像素合併的1600萬畫素拍攝模式表現，以及6400萬畫素拍攝模式下的影像呈現結果差異。

實際規格比較

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實際效能比較

註：因為CPU-Z識別問題，realme XT實際上搭載的是Qualcomm Snapdragon 712處理器，但CPU-Z將其誤判為Snapdragon 845處理器規格。

realme XT效能Redmi Note 8 Pro效能

另外，簡單比較兩款手機的相機操作介面，筆者個人比較偏好Redmi Note 8 Pro的介面設計，在整體操作相對直覺，無論是要在一般1600萬畫素模式下拍攝一般廣角主鏡頭、120°超廣角或兩倍長焦景象，甚至要切換6400萬畫素、夜景拍攝模式都比較直覺，反觀realme XT的介面排列就可能需要一點時間習慣，甚至以圖示形式呈現超廣角切換功能，對使用者可能也需要一點時間理解。

realme XT相機介面Redmi Note 8 Pro相機介面

realme XT、Redmi Note 8 Pro (左)
realme XT、Redmi Note 8 Pro (左)
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realme XT、Redmi Note 8 Pro (左)均搭載三星ISOCE...
realme XT、Redmi Note 8 Pro (左)均搭載三星ISOCELL Bright GW1感光元件，對應最高6400萬畫素解像能力，但一般拍攝模式還是會維持1600萬畫素規格，並且透過4組像素合併方式，讓單一面積畫素進光量增加
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實際解像能力表現比較：6400萬畫素對比10%中央裁切

realme XTRedmi Note 8 Pro
一般焦段拍攝一般焦段拍攝
10%中央裁切10%中央裁切

實際解像能力表現比較：1600萬畫素拍攝

realme XTRedmi Note 8 Pro

實際解像能力表現比較：6400萬畫素拍攝

realme XTRedmi Note 8 Pro

《原文刊登於合作媒體 realme XT、Redmi Note 8 Pro原廠盒裝[/caption]

此次比較會分別針對兩款手機搭載的6400萬畫素、三星ISOCELL Bright GW1感光元件設計的主相機鏡頭，分別在以4組像素合併的1600萬畫素拍攝模式表現，以及6400萬畫素拍攝模式下的影像呈現結果差異。

實際規格比較

※相關連結》

實際效能比較

註：因為CPU-Z識別問題，realme XT實際上搭載的是Qualcomm Snapdragon 712處理器，但CPU-Z將其誤判為Snapdragon 845處理器規格。

realme XT效能Redmi Note 8 Pro效能

另外，簡單比較兩款手機的相機操作介面，筆者個人比較偏好Redmi Note 8 Pro的介面設計，在整體操作相對直覺，無論是要在一般1600萬畫素模式下拍攝一般廣角主鏡頭、120°超廣角或兩倍長焦景象，甚至要切換6400萬畫素、夜景拍攝模式都比較直覺，反觀realme XT的介面排列就可能需要一點時間習慣，甚至以圖示形式呈現超廣角切換功能，對使用者可能也需要一點時間理解。

realme XT相機介面Redmi Note 8 Pro相機介面

[caption id="attachment_113635" align="aligncenter" width="1000"] realme XT、Redmi Note 8 Pro (左)[/caption]

[caption id="attachment_113634" align="aligncenter" width="1000"] realme XT、Redmi Note 8 Pro (左)均搭載三星ISOCELL Bright GW1感光元件，對應最高6400萬畫素解像能力，但一般拍攝模式還是會維持1600萬畫素規格，並且透過4組像素合併方式，讓單一面積畫素進光量增加[/caption]

實際解像能力表現比較：6400萬畫素對比10%中央裁切

realme XTRedmi Note 8 Pro
一般焦段拍攝一般焦段拍攝
10%中央裁切10%中央裁切

實際解像能力表現比較：1600萬畫素拍攝

realme XTRedmi Note 8 Pro

實際解像能力表現比較：6400萬畫素拍攝

realme XTRedmi Note 8 Pro
" target="_blank">mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Redmi手機小米

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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