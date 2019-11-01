動手玩／主打6400萬畫素相機、遊戲功能的Redmi Note 8 Pro
日前正式在台灣市場公布上市消息的Redmi Note 8 Pro，筆者此次也取得此款首發採用聯發科新款Helio G90T處理器，並且主打採用三星提供6400萬畫素感光元件打造主相機設計的大尺寸手機，確認新款處理器與高解像力相機所帶動體驗。
在此次引進台灣市場銷售的Redmi Note 8 Pro中，Redmi (紅米)與聯發科合作率先導入針對手機遊戲使用需求打造的Helio G90T處理器，另外也採用三星提供的ISOCELL Bright GW1感光元件，藉此對應高達6400萬畫素的主相機鏡頭解像能力表現。
另外則是搭配長焦、超廣角鏡頭對應更多拍攝模式，並且透過採水滴造型瀏海設計的6.53吋螢幕提供更大顯示面積範圍，搭載6GB記憶體與128GB儲存容量，而電池容量則採用支援18W快充的4500mAh設計，藉此滿足大尺寸螢幕、長時間使用特性，同時也能在手機遊戲、多工使用，以及相機功能滿足絕大多數使用需求。
率先導入的聯發科Helio G90T處理器到底如何？
Redmi Note 8 Pro此次特色之一，便是率先導入聯發科近期主打，並且以Qualcomm Snapdragon 730G為主要競爭對手的Helio G90T處理器，其中針對手機遊戲網路流暢度、操控、畫質、負載調控在內需求進行最佳化，讓使用者能在遊戲體驗獲得更好操作感受。
Helio G90T處理器是聯發科首波針對遊戲打造應用產品，另外更是全球首款獲得德國萊茵TÜV手機網路遊戲體驗認證晶片，分別支援90Hz螢幕畫面更新率、支援6400萬畫素鏡頭，並且能透過雙關鍵字語音喚醒裝置等功能。
規格方面，Helio G90T處理器以兩組Arm Cortex-A76核心，以及6組Cortex-A55核心構成，主頻最高可達2.05 GHz，並且搭配使用Mali-G76 3EEMC4 GPU，另外也搭配雙核APU，結合CPU與GPU協同運算，將可提供1TMACs 的人工智慧算力，支援10GB LPDDR4x記憶體，藉此對應多元遊戲使用需求。
而此次同步推出的遊戲最佳化引擎HyperEngine，則可針對網路、操作、畫質，以及系統負載調整進行最佳化，讓手機能發揮旗艦機種的遊戲執行體驗，其中包含可將網路延遲控制在0.1秒，相比業界控制在0.2秒的標準更低。
另外，聯發科也與迅游手遊加速器深度合作，共同開發網路流暢度優化技術，透過硬體層智慧預測判斷網路環境，一旦Wi-Fi網路連接訊號不佳時，即可同時結合Wi-Fi與LTE網路連接資源，讓反應速度提昇至0.013秒，或是同時整併2.4GHz和5GHz頻段的Wi-Fi網路資源，甚至也能合併兩組路由器的Wi-Fi資源，讓網路連線更加穩定。
同時，透過硬體層的基頻阻斷方式打造的來電不斷網技術，則可避免手機來電時影響網路傳輸情況，甚至可以讓使用者決定是否接聽重要電話。
至於在顯示最佳化方面，HyperEngine則可從硬體層調整GPU與螢幕顯示效能，藉此提昇觸控反應速度、維持滿檔的畫面更新率，並且避免螢幕更新速度下降，畫質方面則透過聯發科旗下MiraVision圖像顯示技術，並且加入支援HDR 10、10位元色彩深度，以及2020顯示色域，讓手機遊戲可在對比度、清晰度、明亮度維持最佳顯示效果。
針對裝置電力續航表現方面，則是透過智慧負載調控引擎管理CPU與GPU資源，可根據遊戲場景需求進行分析，自動調整CPU或GPU的最佳畫面更新頻率，以及遊戲每秒顯示畫格數量，讓遊戲在畫質呈現與執行效能之間取得平衡，並且讓裝置電力續航時間更久。
解像能力高達6400萬畫素的表現如何？
此次在Redmi Note 8 Pro搭載的6400萬畫素主相機鏡頭，其中採用三星ISOCELL Bright GW1感光元件，藉此提供高達6400萬畫素解像能力，約可直接輸出解析度達9216 × 6912的影像規格，等同可直接輸出2.24公尺 X 3.26公尺的巨幅海報尺寸。
不過，雖然標榜採用6400萬畫素解像能力，在一般使用情況下還是會以4組像素合併，透過1600萬畫素形式拍攝影像，藉此讓每單位像素感光面積提昇，使得最終成像結果能確保畫質表現。而當使用者有超高解像能力需求表現時，則可透過相機功能選項切換成6400萬畫素拍攝模式，藉此獲取更高解析度的影像內容。
但若要使用6400萬畫素拍攝超高解析度影像，則必須確保環境光源亮度充足，否則有可能造成影像整體偏暗，或是在低光環境拍攝時配合腳架與較長曝光時間，讓影像拍攝結果表現穩定，同時也能有足夠進光。
其他鏡頭規格，則分別採用800萬畫素120°超廣角鏡頭、200萬畫素2公分微距鏡頭與200萬畫素景深鏡頭，並且搭配採用2000萬畫素前置鏡頭。
鏡頭拍攝表現差異：
|主鏡頭
|長焦鏡頭
|超廣角鏡頭
實際拍攝：
實際拍攝：1600萬畫素對比6400萬畫素
|1600萬畫素
|6400萬畫素
實際拍攝：6400萬畫素對比中央10%裁切
|6400萬畫素
|中央10%裁切
Redmi Note 8 Pro的產品定位
在小米確認不再推行Max系列大尺寸螢幕手機之後，此類產品使用需求逐漸由Redmi Note系列取代，同時因為窄邊框與瀏海造型螢幕設計，使得此次推出的Redmi Note 8 Pro能以更高螢幕顯示佔比打造，同時也能讓整體機身維持一定輕巧、不致於顯得過大，更方便單手持握使用。
而因為採用大電池容量設計，同時螢幕尺寸提昇，加上此次採用聯發科針對手機遊戲打造的處理器規格，並且採用獨立水冷設計，讓手機運作溫度平均可降低4-6度左右，使得Redmi Note 8 Pro成為性價比相當高的遊戲應用手機，雖然不致於以下剋上影響小米投資的黑鯊手機，或是小米其他高階手機產品市場，但是已經足以對應各類手機遊戲使用需求。
加上搭載足夠的記憶體容量與處理器特性，使得Redmi Note 8 Pro在多工應用，或是多媒體播放體驗也相當充足。
為了滿足更多應用需求，Redmi Note 8 Pro更保留紅外線模組與3.5mm耳機孔，並且採用X天線設計強化網路收訊效果，另外也是Redmi系列首度支援NFC對應Google Pay等行動支付功能的手機產品。
小結
過去小米除了與Qualcomm有深度合作關係，本身其實也與聯發科有相當合作關係，而此次攜手聯發科導入Helio G90T處理器，則是顛覆過往聯發科處理器運算效能表現不佳的印象。
此次在Redmi Note 8 Pro的設計，不僅在機身尺寸採用恰好的設計，藉由窄邊框、水滴造型瀏海設計，讓6.53吋螢幕機身適合單手持握，同時也藉由Helio G90T處理器提供充足效能，並且在遊戲執行體驗維持穩定輸出表現，甚至對應更敏捷的觸控操作表現，而透過獨立水冷設計也讓機身在長時間使用情況也不會產生高熱。
而相機拍攝功能中，除了提供方便的超廣角鏡頭、兩倍光學變焦鏡頭與景深鏡頭使用體驗，更強調能以6400萬畫素對應更高解像能力，讓數位裁切影像仍可維持一定清晰表現，並且提供清晰的夜景拍攝效果，讓使用者能隨手捕捉各類景象內容。
以Redmi Note 8 Pro的售價與產品定位來看，更是符合Redmi品牌產品鎖定性價比市場需求的理念。
Redmi Note 8 Pro台灣市售版本實際開箱
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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