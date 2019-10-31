半小時就充飽電！90 HZ螢幕更新率的超強手機OPPO Reno Ace使用心得
OPPO 於十月十日發表旗艦手機 OPPO Reno Ace，Reno Ace 為 OPPO 首款支援 65W SuperVOOC 2.0 閃充技術的產品，是目前量販手機中充電瓦數最高，充電速度最快的手機。而在處理器部分搭載下半年旗艦晶片 Qualcomm Snapdragon 855+，並且 Reno Ace 為 OPPO 首款使用 90Hz 螢幕擁更新率的手機。
65瓦 SuperVOOC 2.0 快充
OPPO 一直以來不斷專研充電技術，採行不同充電方案，至今已經推出新一代快充技術 SuperVOOC 2.0，實際從上方影片中可以看到，手機電量的改變是隨時在變化。65瓦的高速充電下經過筆者測試，手機電量從 20% 充到 100% 只需要花費 23 分鐘，在廣告宣傳中更是打出『 充電五分鐘使用兩小時 』的口號。
90Hz 超高亮度螢幕
OPPO Reno Ace 為首款 OPPO 手機搭載 90Hz螢幕更新率技術，從上方影片中可以看到 90Hz 對比目前普遍手機使用的 60Hz 更加順暢，除了日常使用有感提升以外，之後如果有更多遊戲大廠支援，勢必會造就更多手機採用 90Hz 螢幕。而 OPPO Reno Ace 採用的是 1080P AMOLED螢幕，支援 HDR10+ 影片播放，播放時螢幕最高可達 1000 尼特。
頂級性能
OPPO Reno Ace 除了在充電及螢幕相當優異以外，性能上也是目前 Android 手機中的頂配規格。採用今年度旗艦晶片 Snapdragon 855 的升級版，並且搭配 UFS3.0 高速存儲記憶體，不僅僅讓使用時更加順暢，在處裡大型遊戲時也相當得心應手。
拍照仍存在問題
雖然 OPPO Reno Ace 整體規格看似強悍，但使用一陣子唯一讓我不滿意的地方在於拍照。實際使用 OPPO Reno Ace 進行夜拍實測，透過樣張可以發現整體白平衡偏暖，開啟夜拍模式進行多張合成後，畫面整體雖然更加明亮，但是細節部分則沒有得到保留，整體成像畫質在 2019 年來說是仍有非常大的進步空間。
《原文刊登於合作媒體teXch，聯合新聞網獲授權轉載。》
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