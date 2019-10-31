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ROG Phone II終於加入電信資費銷售方案 至尊版將於11/29在台上市

2019-10-31 20:57楊又肇

今年在IFA 2019期間宣布將於國際市場推出搭載1TB儲存容量的ROG Phone II至尊版，同時也確認將於台灣市場上市消息後，華碩稍早確認將自11月29日起透過指定通路銷售，同時也將從11月1日起開放5大電信業者以電信資費方案銷售ROG Phone II。

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除此之外，華碩全球副總裁林宗樑也透露日前在8月開設的ZenFone 6用戶專屬學堂，將會持續開放報名參與，預計在11月底開放報名進階課程，讓每一位ZenFone 6使用者都能免費報名學習攝影課程。

至於先前提及以ROG Phone II為主的電競相關學習課程也將計畫籌備，同時華碩也說明目前已與《PUBG MOBILE：絕地求生M》聯合舉辦「ROG X 絕地求生Ｍ嘉年華」活動，其中更包含2019 年下半年度《絕地求生M》台灣重點賽事「ROG X 絕地求生Ｍ台灣挑戰盃」，並且以ROG Phone II作為賽事指定裝置。

相比先前貨源短缺情況，華碩此次宣布與5大電信業者合作以資費方案形式銷售ROG Phone II，同時也準備開放銷售搭載1TB儲存容量的ROG Phone II至尊版，顯然目前已經解決原先貨源不足問題，讓更多消費者能依照個人需求購買。

對於接下來的發展，華碩表示ROG Phone依然會比照ROG品牌鎖定高階金字塔頂端用戶需求，並不會隨著市場商業趨勢，或是晶片廠商產品規劃額外推出鎖定一般主流或入門使用需求機種，因此現階段並不會有ROG品牌在PC產品額外劃分Strix品牌的情況。

同時，若以目前主打大電量、主流遊戲應用需求的ZenFone Max系列依然在市場維持銷售情況來看，華碩現階段應該還是會維持以ROG Phone系列鎖定高階使用需求的市場策略。

準備好5G網路應用發展

針對接下來發展規劃，林宗樑表示目前已經投入5G連網手機相關準備，但主要還是會觀察台灣地區5G網路服務實際上線運作時間，並不會急著推出旗下5G連網手機產品，同時新機推出時程也會維持既有步調，另外也預期保留ZenFone 6可翻轉螢幕設計的創新思維。

而在ROG Phone產品於5G網路布局方面，華碩則認為接下來的網路串流遊戲應用將能帶來更大發展機會，諸如日前宣佈與台灣大哥大合作的NVIDIA GeForce Now，或是Google Stadia、微軟Project xCloud，預期都能在華碩打造的ROG Phone產品上有更好應用表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌金字塔攝影

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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